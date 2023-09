677

Paula Morelenbaum apresenta o show 'O avesso de Clara', nesta sexta (29/9) Paulo Fiori/divulgação

Clara Nunes (1942-1983) será homenageada entre esta sexta (29/9) e domingo (1/10), no Centro Cultural Unimed – BH Minas. As ações desenvolvidas pelo projeto "Clara 40 anos luz"englobam shows, debates e uma exposição. O nome da iniciativa é uma referência aos 40 anos da morte precoce da cantora mineira, que também morreu aos 40.





A programação reverencia a artista de Caetanópolis, considerada uma das maiores vozes do país. Os três espetáculos contemplam diferentes momentos da carreira de Clara que, apesar de ser mais conhecida pelas interpretações de samba, também passeou por outros gêneros, incluindo a MPB.





O propósito da homenagem é apresentar uma Clara Nunes “fora do óbvio”, com releituras de seu amplo repertório. O público terá a oportunidade de conhecer a multiplicidade da obra da artista com shows que mostrarão desde seu lado mais religioso até suas canções menos conhecidas e, claro, os maiores sucessos.





Paula e Jaques Morelenbaum abrem a programação hoje, às 20h, resgatando o início da carreira de Clara Nunes, com repertório que promete surpreender o público. “São músicas conhecidas por todos nós, que fazem parte da música popular brasileira e que a Clara chegou a gravar, mas não ficaram famosas na voz dela”, explica Paula, que diz ela própria ter sido pega de surpresa ao saber que tais composições tinham sido lançadas pela artista.

Projeto '40 anos luz' mostra que a mineira Clara Nunes foi muito mais do que cantora de samba Wilton Montenegro/divulgação

Tom, Chico, Caetano, Caymmi...

Paula Morelenbaum conta que quando foi convidada para a homenagem, imaginou que cantaria as letras de Paulinho da Viola e Nelson Cavaquinho, responsáveis por lançar Clara ao mundo. Quando a produção apresentou composições de Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi, ela teve um espanto positivo.





“Isso ampliou o meu conhecimento de quem realmente foi a Clara, por onde ela andou, qual trajeto ela traçou para fazer tudo o que fez”, comenta. “Acho que quase ninguém imagina que ela gravou essas músicas, eu mesma não sabia disso”, admite.





Com direção musical de Jaques, o casal Morelenbaum apresenta o show “O avesso de Clara” ao lado da banda formada pelos músicos Marcelo Costa (bateria), Lula Galvão (violão) e Adriano Souza (piano). Na setlist estão faixas como “Umas e outras”, “Clarice”, “Ternura antiga” e “Morena do mar”.





Paula e o marido, Jaques, abrem o show com “Serenata do adeus”, faixa com a qual a carioca conta ter uma relação especial. Escrita por Vinicius de Moraes, a serenata recebeu arranjo de Tom Jobim, músico com quem Paula trabalhou por dez anos.





“Fiz parte da banda de Tom Jobim até ele falecer e cheguei a gravar essa música com ele. Nessa experiência eu conheci todo o repertório dele. Via que ele gostava muito dessa faixa, e eu também passei a gostar de cantá-la. É uma música bem impactante e que caiu como uma luva neste show”, afirma a cantora que diz ter preparado arranjos especiais para a canção.

No sábado, Roberta Sá canta músicas de Paulo César Pinheiro, que foi marido de Clara Nunes Bob Wolfenson/divulgação

Amanhã (30/9), também às 20h, é a vez de Roberta Sá subir ao palco. Acompanhada da violonista Samara Líbano e do percussionista Paulino Dia, ela interpreta clássicos compostos para a voz de Clara no show “Clara à flor da pele – canções de Paulo César Pinheiro”.





Fechando a programação musical, no domingo, às 18h, a veterana Áurea Martins se apresenta ao lado do jovem Caio Prado. O show é um resgate da conexão de Clara Nunes com a cultura afro-brasileira.

A cantora Áurea Martins vai destacar a Clara Nunes afro-brasileira em seu show, no domingo Percio Campos/divulgação

Conexão africana

Aos 83 anos, Áurea Martins fala de Clara Nunes com nostalgia. As duas se conheceram em Belo Horizonte, no início da década de 1960. “Clara estava começando a carreira. Eu cantava em um programa de rádio e fui chamada para fazer um show em BH”, relembra.





“Eles não sabiam se eu era preta, branca, gorda ou magra… só me chamaram pela minha voz cantada”, acrescenta. O repertório de “Clara: o canto de um povo”, terá “Conto de areia”, “Canto das três raças”, “Mãe África” e “A deusa dos orixás”.

CLARA 40 ANOS LUZ Desta sexta (29/9) a domingo (1/10), no Centro Cultural Unimed – BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos a R$ 50 (inteira), à venda na bilheteria local ou pelo Eventim. Programação completa em https://minastenisclube.com.br/noticias/cultura. * Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro







