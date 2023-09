677

Carla Costa, vocalista da Promises, promete cantar músicas que levam 'alegria e amor' ao mundo Divulgação



De Rolling Stones a Mercedes Sosa, o 33º Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival promete levar muita música boa à Praça da Savassi, neste domingo (1/10). A programação começa às 9h, com o projeto Vamos Dançar, comandado pelo DJ Cheyne. Às 12h, o Divas do Buena Vista leva ao palco novas cantoras da cena musical de BH.

No palco estarão a mineira Kacau, que faz releituras de sucessos de Tom Jobim, Caetano Veloso, George Harrison e Marvin Gaye, e a catarinense Vanessa Boldrini, que também se dedica ao cancioneiro latino-americano.

"É meu primeiro show oficial em BH e, para ele, eu me inspirei em vozes de mulheres de toda América Latina e no folclore da região”, destaca Vanessa.

Essência do feminino

O repertório traz Mercedes Sosa, Natalia Lafourcade, Amparo Sánchez, Nancy Wilson e Totó La Momposina. “Foi crucial ter a oportunidade de mostrar neste festival o que me inspira, ainda mais falando de mulheres que traduzem a essência do feminino pelas palavras de cuidado, afeto, delicadeza e, ao mesmo tempo, de força”, destaca a artista catarinense.

Às 14h, a banda Stoned Blues toca sucessos dos Rolling Stones – claro – em ritmo de blues, como é a proposta do evento. “No festival não tem rock, mas blues rock”, afirma Ivan Chagas.

Para encerrar a programação, às 16h, a banda Promises, da vocalista Carla Costa, interpreta soul, R&B e gospel. No repertório, canções de Whitney Houston, Cheryl Lynn, Kirk Franklin e Eli Soares. “Minha expectativa é enorme. Vamos levar alegria, dança e amor através da música", afirma Carla.

O evento recebe também feira de vinil e exposições de arte. O espaço contempla uma praça de alimentação, com local reservado para crianças e cadeiras reservadas a pessoas com deficiência. A entrada de animais de estimação será permitida.

BUENA VISTA SOUL, JAZZ & BLUES FESTIVAL Neste domingo (1/10), das 9h às 18h, na Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi. Entrada gratuita. Retirada de ingressos pela plataforma Sympla. Informações: @sionproducoes (Instagram).



MAIS MÚSICA NO FIM DE SEMANA

• SHABÊ

O rapper Shabê Furtado apresenta pela primeira vez com banda o repertório de seu disco “Visão monocular” (2021), sábado (30/9), às 19h. Dokttor Bhu, Juliana Felício e PDR Valentim são os convidados. O grupo que acompanha Shabê reúne Edgar Filho (bateria e vocais), Luciano Cuíca Play (percussão), Heberte Almeida (guitarra), Luiz Felipe Gomes (baixo) e Michelle Oliveira (backing vocal). O show ocorrerá no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Rapper Shabê se apresenta sábado, no Sesc Palladium Tarcísio de Paula/divulgação

• ORQUESTRA SINFÔNICA DE MINAS GERAIS

Homenagem às crianças, com peças que remetem a histórias infantis compostas por Rossini, Tchaikovsky, Mozart e Huperdinck, entre outros autores. Domingo (1/10), às 10h30, no Parque Lagoa do Nado (Rua Hermenegildo Barros, 904, Itapuã/Pampulha). Entrada franca.



• CHORO DOMINGUEIRO EM SANTÊ

O projeto Palco Sesc terá como convidado o Clube do Choro, no domingo (1/10). O grupo se apresenta às 9h e depois recebe Lívia Itaborahy (10h), Paulinho Pedra Azul (11h) e Adriana Araújo (meio-dia), com entrada franca. Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza.

Paulinho Pedra Azul é o convidado do Clube do Choro no domingo de manhã, na praça de Santa Tereza Ludmila Loureiro/divulgação

• 6º ENCONTRO DE FLAUTAS DO JEQUITINHONHA

Com bandas centenárias de taquara (pífanos), grupos de danças regionais e folia do Alto e Médio Jequitinhonha. Sábado (30/9), das 8h às 19h, e domingo (1/10), das 8h às 15h, na comunidade quilombola de Bem Posta, na cidade de Minas Novas. Entrada franca.