677

Montagem carioca do Balé "Giselle" Daniel Ebendinger/Divulgação

Entre 1920 e 1950 – não se sabe a data ao certo –, o crítico britânico Cyril W. Beaumont cunhou o termo “Hamlet da dança” para se referir a “Giselle”, balé dos franceses Jean Coralli e Jules Perrot baseado em libreto do escritor e poeta Théophile Gautier. Entre 1920 e 1950 – não se sabe a data ao certo –, o crítico britânico Cyril W. Beaumont cunhou o termo “Hamlet da dança” para se referir a “Giselle”, balé dos franceses Jean Coralli e Jules Perrot baseado em libreto do escritor e poeta Théophile Gautier.









Não é a primeira vez que a companhia dança “Giselle”. A primeira montagem ocorreu em 1951. “Agora estamos com nova versão. Baseada na obra tradicional, ela acompanha a evolução dos tempos, tanto a evolução técnica quanto artística dos bailarinos”, destaca Hélio Bejani, diretor-geral do espetáculo.

Paixão e morte

É uma história romântica. Giselle, camponesa pobre, encanta o Conde Albrecht com sua beleza. O abismo social entre os dois impede o nobre de cortejar a moça. Contrariado, ele se disfarça de camponês para flertar com ela.





Não demora muito para a camponesa corresponder ao galanteio do conde, que lhe promete amor eterno. Albrecht mente, pois está noivo de outra pessoa. Quando a garota descobre, decider morrer.





Giselle se torna “willi”, espírito de uma virgem que morreu antes de se casar. Para se vingar, essas criaturas fazem os homens dançarem até a morte.





Arrependido e se sentindo culpado, Albrecht vai ao túmulo da moça. Mas a rainha das willis já ordenou a Giselle que dance com o conde até que ele morra. Entretanto, ela desobedece e ajuda Albrecht a permanecer vivo.





“Uma de nossas preocupações foi com as expressões dos bailarinos”, explica Hélio Bejani. “A gente enfatizou a interpretação para fazer o público compreender a história e se comover com ela”, conclui o diretor

“GISELLE”

Com Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Concepção e adaptação: Hélio Bejani e Jorge Texeira. Nesta sexta-feira (29/9) e sábado (30/9), às 20h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Inteira: R$ 150 (plateia 1), R$ 125 (plateia 2) e R$ 75 (plateia 3), com meia-entrada na forma da lei. À venda na bilheteria do teatro ou na plataforma Sympla. Informações: (31) 3270-8100.









UM GIRO PELOS PALCOS DE BH

• SOLO EM FOCO

Mostra de trabalhos de artistas que fizeram residência artística no projeto com curadoria de Ludmilla Ramalho e Gui Augusto. Participam a performer Bárbara Macedo, a cantora Déa Trancoso, a atriz Eduarda Fernandes, a coreógrafa Gardênia Coleto, a dançarina Margot, a artista plástica Sarah Coeli e a artista Letícia Leiva. Sábado (30/9) e domingo (1/10), das 19h às 21h, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).





• CIA. DE DANÇA PALÁCIO DAS ARTES

Coreografias inspiradas no Vale do Jequitinhonha. Nesta sexta (29/9) e sábado (30/9), às 18h e às 20h, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão.

Ator Gilson de Barros apresenta 'Riobaldo' no Teatro João Ceschiatti Renato Mangolin/divulgação





• “RIOBALDO”

O ator Gilson de Barros apresenta “Riobaldo”, a primeira peça de sua “Trilogia Grande sertão: Veredas”. O jagunço protagonista do romance de Guimarães Rosa relembra os amores de sua vida: Diadorim, Nhorinhá e Otacília. Nesta sexta (29/90) e sábado (30/9), às 20h, e domingo (1/10), às 19h30, no Teatro João Ceschiatti (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).





• MURILO COUTO

Humorista do programa “The noite” (SBT/Alterosa) apresenta stand up no domingo (1/10), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Inteira: R$ 70, R$ 80 e R$ 90, com meia-entrada na forma da lei. Vendas na plataforma Eventim.





• MAMA ÁFRICA

Contação de histórias com Anna Lirah, Madu Costa, Rosana Mont’Alverne e Sandra Lane. Apresentações do percussionista Babu Xavier e do bailarino Evandro Passos. Sábado (30/9), às 14h, no Teatro Santo Agostinho (Rua dos Aimorés, 2.679, Lourdes). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.