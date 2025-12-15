Motorista morre em batida de dois caminhões e carreta

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma batida de três veículos de carga, sendo dois caminhões, um carregado de cocos e outro com carvão vegetal, e uma carreta, transportando fibras de madeira, deixou o saldo de um morto. O acidente foi registrado no quilômetro 497, da BR-251, próximo a Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, na noite dee domingo.

A mecânica do acidente ainda é desconhecida, mas sabe-se que houve uma sequência de batidas, um veículo na traseira do outro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com coco, onde estava o motorista que morreu, bateu na traseira do caminhão com carvão vegetal. Ele morreu preso às ferragens.

Por sua vez, o caminhão carregado com carvão vegetal bateu de frente com a carreta com fibras de madeira, que trafegava no sentido oposto. Nenhum dos dois motoristas ficou ferido.

O corpo do motorista que morreu foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o IML de Montes Claros. A pista ficou fechada por cerca de uma hora, para os trabalhos de controle dos riscos de incêndio e explosão, e controle do risco de derrapagem.

