Motorista morre em batida de dois caminhões e carreta
A mecânica de como o acidente ocorreu ainda é desconhecida. O corpo do motorista foi levado para o IML de Montes Claros
Uma batida de três veículos de carga, sendo dois caminhões, um carregado de cocos e outro com carvão vegetal, e uma carreta, transportando fibras de madeira, deixou o saldo de um morto. O acidente foi registrado no quilômetro 497, da BR-251, próximo a Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, na noite dee domingo.
A mecânica do acidente ainda é desconhecida, mas sabe-se que houve uma sequência de batidas, um veículo na traseira do outro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com coco, onde estava o motorista que morreu, bateu na traseira do caminhão com carvão vegetal. Ele morreu preso às ferragens.
Por sua vez, o caminhão carregado com carvão vegetal bateu de frente com a carreta com fibras de madeira, que trafegava no sentido oposto. Nenhum dos dois motoristas ficou ferido.
O corpo do motorista que morreu foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o IML de Montes Claros. A pista ficou fechada por cerca de uma hora, para os trabalhos de controle dos riscos de incêndio e explosão, e controle do risco de derrapagem.
