Dono de motel morre ao fazer 'cavalo de pau' com jet-ski no interior de MG

O empresário Nilson Souza, proprietário do Motel Stilus, em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri, morreu depois de um acidente com um jet-ski neste sábado (13/12), na Fazenda Pouso Alegre, localizada às margens da MG-217, entre os municípios de Teófilo Otoni e Poté.

Segundo informações preliminares, Nilson realizava uma manobra conhecida como “cavalo de pau” quando perdeu o controle da embarcação. Ele teria caído na água sem o uso de colete salva-vidas, submergindo e não conseguindo retornar à superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

A Fazenda Pouso Alegre é a mesma onde, em fevereiro de 2020, ocorreu a queda de um avião de pequeno porte. Na ocasião, morreram o piloto Danilo Lisboa Pungirum e o passageiro Fernando Mendes Soares. A aeronave caiu e submergiu em uma lagoa da propriedade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações oficiais sobre velório e sepultamento.