Nikolas Ferreira xinga o foragido Allan dos Santos: 'Você é um bosta'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) xingou o comunicador bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira, e o chamou de “bosta”. A troca de ofensas ocorreu nas redes sociais nesta sexta-feira (12/12).

Allan dos Santos afirmou que Nikolas teria compartilhado uma publicação dele em um grupo de WhatsApp de deputados. “Por que enviar meu tuíte no grupo do WhatsApp dos deputados, Nikolas? Quer entrar ao vivo para discutir o assunto?”, escreveu no X, antigo Twitter. A publicação mencionada teria sido apagada e não estava mais disponível na rede.

Após a provocação, Nikolas respondeu diretamente ao comunicador. “Não, porque você é um bosta”, declarou o parlamentar.

A discussão ocorreu no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram a retirada das sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e à esposa dele com base na Lei Magnitsky. A empresa da família do magistrado também foi retirada da lista de punições.

Dias antes, Allan dos Santos havia feito uma publicação citando a legislação e afirmando que o governo norte-americano não reverteria as sanções contra Moraes.

Allan dos Santos é considerado foragido da Justiça desde 2021, quando teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Desde então, vive nos Estados Unidos.