Motorista perde controle e bate carro em caçamba em BH; veja o vídeo

Um motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma caçamba nesse domingo (14/12), na Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Câmeras de segurança flagraram o momento exato do acidente. Nas imagens, é possível ver que o veículo atinge a caçamba e chega a arrastá-la por alguns metros, espalhando detritos pela pista. Em seguida, o carro para logo à frente.

A batida ocorreu em frente a uma academia. Uma recepcionista do local, que trabalha na unidade há cerca de sete meses, afirmou que esta foi a primeira vez que presenciou um acidente desse tipo no trecho. No entanto, ainda segundo o relato dela, moradores reclamam que ocorrências envolvendo alta velocidade são frequentes na via.

O vídeo que flagrou o acidente termina mostrando o carro sendo removido por um caminhão guincho.

Não há informações sobre feridos nem sobre o estado de saúde do motorista.