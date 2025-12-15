Motorista perde controle e bate carro em caçamba em BH; veja o vídeo
Veículo arrastou a caçamba e espalhou detritos pela Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, na Região Oeste da capital
compartilheSIGA
Um motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma caçamba nesse domingo (14/12), na Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Câmeras de segurança flagraram o momento exato do acidente. Nas imagens, é possível ver que o veículo atinge a caçamba e chega a arrastá-la por alguns metros, espalhando detritos pela pista. Em seguida, o carro para logo à frente.
Leia Mais
A batida ocorreu em frente a uma academia. Uma recepcionista do local, que trabalha na unidade há cerca de sete meses, afirmou que esta foi a primeira vez que presenciou um acidente desse tipo no trecho. No entanto, ainda segundo o relato dela, moradores reclamam que ocorrências envolvendo alta velocidade são frequentes na via.
O vídeo que flagrou o acidente termina mostrando o carro sendo removido por um caminhão guincho.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Não há informações sobre feridos nem sobre o estado de saúde do motorista.