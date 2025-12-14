MG: batida entre carro e carreta deixa três mortos na BR-116

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma batida entre um carro e uma carreta deixou três mortos e uma criança ferida, na BR-116, na altura no km 662, na cidade de Fervedouro, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O acidente aconteceu neste domingo (14/12), no sentido Muriaé, na mesma região.

O Corpo de Bombeiros de Muriaé informou que a colisão ocorreu com o carro na contramão. Segundo informações preliminares, uma carreta baú descarregada estava na mão de rodagem, indo para o Espírito Santo, e o carro estava no sentido Muriaé.

A corporação também afirmou que os ocupantes do veículo estavam sem cinto de segurança. Dois irmãos e a companheira de um deles morreram no local, e os corpos foram encaminhados ao IML. Além disso, uma criança, de 3 anos, filho do casal, que também estava à bordo, sofreu diversas fraturas nos braços e foi encaminhado pelo SAMU de Fervedouro para o Hospital São Paulo.

O motorista da carreta relatou aos militares, que foi surpreendido pelo veículo vindo em sua direção, e não conseguiu desviar, uma vez que o carro invadiu a contramão.

Em vídeo, o sargento Keiton, do Corpo de Bombeiros, informou que o local da batida é comum ocorrer acidentes com veículos que tentam ultrapassagem forçada.

"A pericia esteve no local, registrou todos os sinais do acidente para verificar se foi o que ocorreu, mas o condutor também pode ter dormido no volante ou passado mal", disse ele. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.



Nas redes sociais a Prefeitura de Fervedouro lamentou as mortes. "A prefeitura manifesta profundo pesar pela partida repentina. Três vidas interrompidas de forma inesperada, deixando um vazio imensurável em familiares, amigos e toda a cidade fervedourense", disse em nota.