Nova modalidade de processo seletivo da UFMG estreia neste domingo

Começa, neste domingo (14), um novo tempo no processo seletivo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A instituição de ensino superior estreia o Seriado, modalidade que tem provas aplicadas em Belo Horizonte, em Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, na Grande BH, e Montes Claros, no Norte de Minas. No total, são 49 locais de provas, sendo 20 em unidades da UFMG (campus Pampulha e Escola de Arquitetura), na capital, campus Montes Claros (no Campus Regional da UFMG e em espaço da Unimontes), e 29 distribuídos pelos demais municípios.

As mulheres são maioria (65%) nesta primeira edição do Seriado, informou a reitora da UFMG, Sandra Goulart. Ela explicou que, além de já oferecer Enem e do Sisu, a instituição decidiu fazer uma reflexão sobre o processo seletivo a fim de mais oportunidades de ingresso na universidade. "Estamos parcelando os exames por ano acadêmico, oferecendo formas diversas. Assim, temos agora os alunos do primeiro ano; em 2026, do primeiro e segundo anos; e em 2027, dos três."

Conforme divulgado pela instituição superior de ensino, o Seriado UFMG é uma forma adicional de seleção para os cursos de graduação da Universidade. Os estudantes serão avaliados em três etapas, cada uma relativa a um ano específico do ensino médio. Mais de 45 mil candidatos estão inscritos na Etapa 1 do ciclo 2025-2027. A modalidade vai coexistir com o processo que combina o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), além dos demais processos seletivos existentes na instituição. Os candidatos que fizerem as três etapas do ciclo 2025-2027 irão concorrer a 30% das vagas para ingresso nos cursos de graduação da universidade em 2028.Na noite deste domingo, será divulgado o gabarito preliminar (site.copeve.ufmg.br), e o gabarito final em 7 de janeiro. Já o desempenho de cada candidato será conhecido em 2 de fevereiro. O resultado final em 19 de fevereiro.

PERFIL

Nos inscritos no Seriado UFMG, o perfil é de candidatos predominantemente jovens, com maioria do sexo feminino 34,6 mil). Em relação à idade, cerca de 40 mil inscritos têm até 17 anos, e aproximadamente 5 mil estão na faixa de 18 a 25 anos.

Na estreia em dia ensolarado, candidatos e suas famílias, muitos do inteiror mineiro e de estados vizinhos, reclamam da falta de infraestrutura no campus Pampulha, que recebeu 22 mil candidatos. "Fui obrigada a usar o banheiro masculino, pois tinha mais de 100 pessoas na fila do feminino. ", disse a mãe de um adolescente de Sete Lagoas, na Região Central do estado. Outros reclamaram do restaurante fechado e apenas "food trucks" disponíveis para compra de alimentos. "Estamos aqui na fila, nesse sol quente, para comprar um tropeiro. É preciso melhorar essa estrutura. Muita gente veio de longe", disse o pai de um candidato residente em Ipatinga, no Vale do Aço.

A reitora explicou que o número de candidatos superou as expectativas da coordenação. "Vamos analisar a situação e ver o que precisa ser melhorado na estrutura. Há muitos banheiros, pode ter sido um problema de observação das placas de sinalização", disse a reitora.

EXPECTATIVAS

Os portões das unidades foram abertos às 12h30, com provas aplicadas das 14h às 18h. O campus Pampulha recebeu cerca de 12 mil candidatos do interior mineiro e de outros estados. "Foi de propósito, para que os alunos de fora conheçam nosso campus", esclareceu a diretora de Processos Seletivos da UFMG (Copeve), Katia Pedroso Silveira.

Precavido e carregando uma sacola de lanche, Miguel Lucas Silva Dias, de 16, veio de Mariana, na Região Central. Ele ainda não decidiu que curso pretende fazer, mas adiantou que sua mãe quer medicina. "Acho muito bacana essa nova modalidade. Já fiz Enem como 'treineiro' e terei mais uma experiência", afirmou o jovem, ao lado do tio, Gilson Epifânio Rodrigues Caldeira.

Movida pela excelência da UFMG, Lívia Rimes, de 16 residente em Bom Jardim (RJ), chegou ao campus com os pais, André Rimes e Dilceia Silva, ambos autônomos. Decidida a cursar engenharia química, a garota contou que tem experiência no Seriado, na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. "Mas quero muito estudar na UFMG. Acompanho pessoas que estão aqui e destacam a qualidade do ensino."

Com as malas de viagem, as paulistas, ambas de 15, Maria Julia Rebelato, de Campinas e Marina Pizol, de Valinhos, chegaram com bastante antecedência à Pampulha, ao lado das mães. "Acho o Seriado uma excelente oportunidade ser para avaliado, a cada ano, o aprendizado", disse Maria Julia, que pretende cursar medicina. Marina concorda, e diz que "balança" entre agronomia e nutrição.

Morador de Nova Era, no Vale do almoço, Ruan Pablo de Araújo Santos Lima, de 17, veio a BH com a mãe, Elivânia Paula de Araújo Santos. Testou os conhecimentos no Seriado da Universidade Federal de Viçosa, e está determinado a fazer as três provas anuais na UFMG, onde quer estudar engenharia de produção ou economia.

QUESTÕES

A prova, com base no currículo das escolas publicas do ensino médio de Minas Gerais, é composta por 45 questões objetivas, abordando as quatro áreas do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além de uma questão discursiva interdisciplinar.

Nesta primeira etapa do ciclo 2025-2027, as obras literárias e artísticas adotadas foram o romance “Memórias de Martha”, de Julia Lopes de Almeida (1899), a canção “Principia”, do álbum “AmarElo”, de Emicida (2019) e o conjunto de autorretratos “Pão e circo”, de Paulo Nazareth (2012).

Sobre o peso de cada uma das três provas, a UFMG informa o seguinte: "A nota final do ciclo 2025-2027 será calculada pela soma ponderada das notas das três etapas. O peso da primeira etapa será de 0,2; o da segunda etapa será de 0,25; o do primeiro dia de provas da terceira etapa será de 0,25, e o do segundo dia de provas da terceira etapa será de 0,3. Cada uma dessas quatro parcelas será avaliada em uma escala de 0 (zero) a 100 pontos.

O Seriado UFMG, aprovado pelo Conselho Universitário (Resolução 01/2025, de 30 de janeiro), leva em conta, também, a experiência positiva de outras universidades com processos equivalentes realizados paralelamente ao Sisu.

No Panorama nacional de processos seletivos de avaliação seriada, estão em funcionamento, além da UFMG:

Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal do Amazonas (Ufam)

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Universidade Estadual de Goiás (UEG), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),Universidade Federal de Lavras (Ufla)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)

E mais: