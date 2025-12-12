Vestibular seriado ou Enem? Qual a melhor porta de entrada para você

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) adotou em 2025 um novo processo seletivo: o de avaliação seriada. O método avalia os alunos de forma gradual, em que são realizadas provas acerca do conhecimento de cada ano letivo do Ensino Médio.

Esse novo processo pode gerar dúvidas nos estudantes que estão ingressando no ensino médio sobre qual caminho seguir para entrar na faculdade, o tradicional Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o modelo de avaliação seriada.

Ambos os formatos têm o mesmo objetivo, mas funcionam de maneiras bem distintas. Entender as vantagens e desvantagens de cada um é o primeiro passo para traçar a melhor estratégia pessoal. A decisão depende do perfil do aluno, de sua disciplina e de seus objetivos de carreira.

Como funciona o vestibular seriado?

O vestibular seriado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é um processo seletivo dividido em etapas, geralmente aplicadas ao final de cada ano do ensino médio. A nota final do candidato é a média do desempenho nessas três avaliações.

O conteúdo cobrado em cada prova corresponde ao que foi ensinado naquele ano letivo. Alunos do 1º ano são avaliados acerca do conteúdo visto naquele ano, e o mesmo se aplica aos 2º e 3º anos. No último ano, ao realizar a prova, o aluno já escolhe o curso para o qual quer ingressar.

Na UFMG, o novo modelo será responsável por 30% das vagas dos cursos, e os aprovados no ciclo 2025-2027 ingressarão na universidade em 2028.

A principal vantagem é a construção gradual da nota, o que pode aliviar a pressão. Esse modelo favorece quem tem um bom desempenho escolar e consegue manter a consistência nos estudos. Por outro lado, exige dedicação contínua, já que um resultado ruim em uma das etapas pode comprometer a classificação final.

E o Enem, quais as diferenças?

O Enem, por sua vez, é uma prova única que abrange todo o conteúdo do ensino médio, realizada em dois dias. Sua nota é a principal porta de entrada para a maioria das universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

A realização do Enem também garante acesso a programas como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

A grande força do exame está em sua abrangência nacional, que oferece flexibilidade para o candidato concorrer a vagas em instituições de todo o Brasil. O modelo beneficia quem consegue se preparar para um grande volume de conteúdo de uma só vez. O maior ponto negativo é a alta pressão, pois “todo o futuro acadêmico” do estudante depende do desempenho em um único fim de semana.

Qual modelo escolher?

A resposta não é única e depende do perfil de cada um. É importante analisar qual formato se alinha melhor à sua rotina e aos seus pontos fortes. Veja alguns cenários:

O vestibular seriado é ideal para: alunos que preferem ser avaliados de forma gradual e já têm uma universidade específica em mente que ofereça esse modelo.

O Enem é mais indicado para: estudantes que precisam de flexibilidade para escolher entre diversas universidades pelo país e que se sentem mais confortáveis com um único teste de alta intensidade.

Muitos estudantes optam por prestar os dois processos seletivos para aumentar as chances de aprovação. Participar do vestibular seriado da universidade desejada e, ao mesmo tempo, se preparar para o Enem pode ser uma estratégia inteligente para garantir mais oportunidades.

