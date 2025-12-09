Seriado UFMG: guia completo com datas e provas
Novo processo seletivo começa em 2025. Confira o cronograma, formato da prova, obras obrigatórias e como se preparar.
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) adotou um novo modelo de seleção: o Processo Seletivo Seriado. Aprovado em 2025, o formato é uma oportunidade para estudantes do ensino médio garantirem sua vaga de forma gradual. A primeira etapa da prova ocorre neste domingo (14/12), para alunos do primeiro ano do ensino médio.
Com provas aplicadas ao fim de cada série do ensino médio, ter um plano de estudos claro desde o início é um diferencial para conquistar a aprovação. Confira abaixo um guia completo com tudo que você precisa saber sobre o Seriado UFMG.
O que é o Seriado UFMG?
O Seriado UFMG é um processo seletivo dividido em três etapas, realizadas ao fim da 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio. A primeira edição terá provas em 2025, 2026 e 2027, com ingresso dos aprovados na universidade em 2028. Este novo formato será responsável pelo preenchimento de 30% das vagas em 94 cursos de graduação da universidade.
Calendário do Seriado UFMG (Etapa 1)
O primeiro passo é ter as datas mais importantes sempre à vista. A organização do tempo de estudo depende diretamente do cronograma oficial.
-
Provas da primeira etapa: 14 de dezembro de 2025.
-
Provas da segunda etapa: previstas para 2026.
-
Provas da terceira etapa: previstas para 2027.
-
Ingresso na universidade: a partir de 2028.
Formato da prova e conteúdo
A prova da primeira etapa será composta por 45 questões objetivas, abrangendo as quatro áreas do conhecimento, e uma questão discursiva.
É fundamental entender que o conteúdo cobrado será exclusivamente referente à 1ª série do Ensino Médio, com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Currículo Referência de Minas Gerais.
Obras obrigatórias (Etapa 1)
Além do conteúdo regular, a UFMG exige a leitura de obras específicas para a primeira etapa. A análise aprofundada desses materiais é crucial para um bom desempenho. Confira a lista:
-
Romance: "Memórias de Martha", de Júlia Lopes de Almeida.
-
Canção: "Principia" (do álbum “AmarElo”), de Emicida.
-
Artes Visuais: Conjunto de autorretratos "Pão e Circo", de Paulo Nazareth.
Informações práticas
Fique atento também aos detalhes administrativos do processo seletivo:
-
Taxa de inscrição: R$ 150.
-
Isenção: candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção total. Alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais em escolas particulares têm direito a 50% de desconto.
-
Locais de prova: as provas serão aplicadas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Montes Claros.
