Seriado UFMG: guia completo com datas e provas

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) adotou um novo modelo de seleção: o Processo Seletivo Seriado. Aprovado em 2025, o formato é uma oportunidade para estudantes do ensino médio garantirem sua vaga de forma gradual. A primeira etapa da prova ocorre neste domingo (14/12), para alunos do primeiro ano do ensino médio.

Com provas aplicadas ao fim de cada série do ensino médio, ter um plano de estudos claro desde o início é um diferencial para conquistar a aprovação. Confira abaixo um guia completo com tudo que você precisa saber sobre o Seriado UFMG.

O que é o Seriado UFMG?

O Seriado UFMG é um processo seletivo dividido em três etapas, realizadas ao fim da 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio. A primeira edição terá provas em 2025, 2026 e 2027, com ingresso dos aprovados na universidade em 2028. Este novo formato será responsável pelo preenchimento de 30% das vagas em 94 cursos de graduação da universidade.

Calendário do Seriado UFMG (Etapa 1)

O primeiro passo é ter as datas mais importantes sempre à vista. A organização do tempo de estudo depende diretamente do cronograma oficial.

Provas da primeira etapa: 14 de dezembro de 2025.

Provas da segunda etapa: previstas para 2026.

Provas da terceira etapa: previstas para 2027.

Ingresso na universidade: a partir de 2028.

Formato da prova e conteúdo

A prova da primeira etapa será composta por 45 questões objetivas, abrangendo as quatro áreas do conhecimento, e uma questão discursiva.

É fundamental entender que o conteúdo cobrado será exclusivamente referente à 1ª série do Ensino Médio, com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Currículo Referência de Minas Gerais.

Obras obrigatórias (Etapa 1)

Além do conteúdo regular, a UFMG exige a leitura de obras específicas para a primeira etapa. A análise aprofundada desses materiais é crucial para um bom desempenho. Confira a lista:

Romance: "Memórias de Martha", de Júlia Lopes de Almeida.

Canção: " Principia " (do álbum “AmarElo”), de Emicida.

Artes Visuais: Conjunto de autorretratos "Pão e Circo", de Paulo Nazareth.

Informações práticas

Fique atento também aos detalhes administrativos do processo seletivo:

Taxa de inscrição: R$ 150.

Isenção: candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção total. Alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais em escolas particulares têm direito a 50% de desconto.

Locais de prova: as provas serão aplicadas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Montes Claros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata