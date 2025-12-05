Seriado UFMG se aproxima: orientações para garantir foco e confiança

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Está chegando a hora! Marcada para 14 de dezembro, a primeira etapa do Seriado UFMG, o processo seletivo seriado da Universidade Federal de Minas Gerais, se aproxima, e estudantes de todo o estado se preparam para um exame que valoriza constância e evolução. Agora, para além de decorar conteúdos, é fundamental transformar o que foi aprendido ao longo do ano em clareza, confiança e estratégia.



Referência nacional em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os principais vestibulares do país, o Bernoulli Educação acompanha de perto a estreia do novo formato da UFMG, oferecendo aos candidatos orientações específicas para esta reta final. “É importante manter a rotina, revisar os pontos fundamentais e, principalmente, evitar sobrecarga. O estudante já construiu sua base e agora é o momento de consolidar”, explica o coordenador pedagógico do Bernoulli Educação, Vinícius Figueiredo.



Entre as principais orientações para a reta final, estão:



focar em revisão inteligente, privilegiando resumos, mapas mentais e questões já resolvidas ao longo do ano;



evitar conteúdos inéditos, que podem provocar insegurança e dispersão;



praticar leitura cuidadosa, já que o Seriado privilegia enunciados interpretativos e contextualizados;



organizar um plano leve de estudo da semana, com metas curtas e realistas;



ter tempo para descansar e dormir bem, sono adequado é parte da estratégia;



manter uma alimentação equilibrada e uma rotina estável para preservar o bem-estar físico e emocional.



Como funciona o Seriado UFMG

A modalidade é dividida em três etapas consecutivas, cada uma referente à série cursada. A nota final é formada pela média das três avaliações, sendo 20% da 1ª etapa, 25% da 2ª e 55% da 3ª. Em 2025, a prova da primeira etapa terá 45 questões objetivas e uma pergunta discursiva multidisciplinar. Podem participar estudantes que tenham concluído o Ensino Fundamental até o fim de 2024, além de alunos e egressos do Ensino

Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A UFMG também adotou um conjunto de obras obrigatórias, literárias e artísticas, que avaliam compreensão crítica, leitura e repertório sociocultural. Para 2025, foram selecionadas “Memórias de Marta”, romance de Júlia Lopes de Almeida; “Principia”, canção do álbum AmarElo, de Emicida; e Pão e Circo, obra visual do artista mineiro Paulo Nazareth.



Para a professora de Literatura, Lussandra Drummond, as escolhas refletem temas atuais e estimulam a leitura crítica. “São linguagens e épocas distintas que dialogam entre si. A UFMG traz a literatura e as artes como meios de análise da história e das diversas realidades do nosso país. Vai avaliar repertório e habilidades de interpretação do aluno, não memorização”, explica.



Apoio na reta final



Como parte da preparação para a estreia do novo exame, o Bernoulli promoveu, na última terça-feira (2), o Aquecimento Seriado UFMG, no Minascentro. O encontro gratuito reuniu mais de 1.100 estudantes da capital e de cidades do interior, com revisões temáticas, dicas práticas e momentos de descontração para aliviar a ansiedade pré-prova.



Para muitos participantes, foi um impulso essencial. “Com a preparação do Bernoulli, foi possível entender conteúdos muito importantes que cairão na prova por meio de brincadeiras, dinâmicas e interações entre professores e os alunos. Foi uma experiência muito legal. Saí confiante que vou arrasar depois desse encontro”, afirmou Sofia Baracho, aluna do 1° ano do ensino médio do Bernoulli.



Estudantes participaram do Aquecimento Seriado UFMG, evento gratuito do Bernoulli que reuniu 1.100 jovens para revisar conteúdos e receber orientações práticas na reta final Divulgação Bernoulli Educação

Durante o encontro, os professores reforçaram que o Seriado exige leitura atenta, domínio dos conteúdos de cada série e boa gestão do tempo, pontos estratégicos nesta reta final de preparação. “É natural que o Seriado UFMG ainda gere dúvidas. Nosso objetivo foi orientar os candidatos, revisar os pontos essenciais e ajudá-los a chegar ao dia da prova com clareza e segurança”, destaca o coordenador.



Diante de um exame que estreia com novidades, ter clareza sobre o formato e confiança no próprio percurso pode ser o diferencial que define o resultado. Pensando nisso, o Bernoulli criou o Lidera UFMG, um espaço com informações completas, claras e estratégicas para quem vai fazer o Seriado UFMG e quer ingressar na Universidade. Para saber mais, acesse a página:bernoulli.com.br/lp/lidera-ufmg

