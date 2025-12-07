Dez palavras que já foram comuns e hoje ninguém usa

O português é uma língua rica, cheia de expressões, significados e nuances. No entanto, mesmo com um vocabulário tão vasto, muitas palavras acabam ficando para trás, esquecidas pelo uso cotidiano e substituídas por termos mais modernos.

Arcaísmos são palavras, expressões ou construções que, embora tenham sido comuns em algum momento da história da língua, caíram em desuso com o passar do tempo. Não são necessariamente erradas, apenas deixaram de fazer parte do vocabulário ativo da maioria das pessoas.

Esse fenômeno é natural: a língua está sempre mudando, se adaptando à realidade de quem a fala.

Por que algumas palavras desaparecem?

O sumiço de certas palavras tem relação direta com as transformações sociais, culturais e tecnológicas. Quando objetos deixam de existir, os termos que os nomeavam também perdem relevância. Além disso, muitos arcaísmos são substituídos por sinônimos mais simples ou importados de outras línguas.

A globalização, a internet e os modismos também influenciam, acelerando o surgimento de novas palavras e o esquecimento das antigas.

Algumas palavras sumiram do vocabulário moderno (Créditos: depositphotos.com / serkucher)

Palavras esquecidas que um dia foram populares?

Alguns termos que já foram comuns hoje parecem saídos de livros antigos. Conhecer essas palavras é como fazer uma viagem ao passado:

Vitrola : Aparelho para tocar discos de vinil.

: Aparelho para tocar discos de vinil. Tabefe : Tapa, bofetada.

: Tapa, bofetada. Sacripanta : Patife, sujeito mau-caráter.

: Patife, sujeito mau-caráter. Basbaque : Pessoa tola ou muito ingênua.

: Pessoa tola ou muito ingênua. Petiz : Criança, menino pequeno.

: Criança, menino pequeno. Quiproquó : Confusão causada por mal-entendido.

: Confusão causada por mal-entendido. Balela : Mentira, conversa fiada.

: Mentira, conversa fiada. Supimpa : Algo excelente, ótimo.

: Algo excelente, ótimo. Alpendre : Varanda coberta na entrada da casa.

: Varanda coberta na entrada da casa. Janota: Pessoa elegante, bem vestida.

O que substituiu esses termos no português atual?

Essas palavras foram sendo trocadas por outras mais modernas ou pelas gírias da vez. "Petiz" virou "criança" ou "pirralho". "Supimpa" deu lugar a "top", "massa", "incrível". "Sacripanta" mal encontra rival hoje, talvez "pilantra" ou "golpista". Isso mostra como a língua se renova constantemente.

As gírias, os memes e os neologismos também ocupam espaços linguísticos, criando um ciclo de substituição e esquecimento.

Por que vale a pena conhecer essas palavras esquecidas?

Resgatar palavras esquecidas tem valor cultural e histórico. Elas nos conectam com a literatura, com o modo de vida de outras épocas, com memórias afetivas e expressões familiares. Também enriquecem o vocabulário e ampliam a compreensão do idioma.

Mesmo que não voltem ao uso comum, esses termos merecem ser lembrados e celebrados.