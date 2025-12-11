Primeiro vestibular seriado da UFMG será realizado neste domingo (14/12)

Mais de 45 mil estudantes farão a primeira prova do Seriado UFMG, novo processo seletivo para ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais, neste domingo (14/12). O exame será aplicado em sete cidades mineiras, das 14h às 18h, mas os portões já estarão abertos às 12h30, com previsão de fechamento às 14h e tolerância de 15 minutos.

A aplicação ocorrerá em 49 locais espalhados por Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Montes Claros. Para os estudantes inscritos, o local de cada um está disponível na "área do candidato" no site do Seriado UFMG. Qualquer informação sobre o processo, também poderá ser conferida no mesmo site.

A nova modalidade vai coexistir com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros processos seletivos existentes da instituição. O processo seletivo marcará o início do ciclo 2025–2027, criado para ampliar o acesso à instituição e distribuir a avaliação do ensino médio ao longo de três anos, reduzindo a pressão de um único exame anual. A partir de 2028, 30% das vagas de 94 dos 97 cursos de graduação da universidade serão destinadas para os candidatos do Seriado UFMG.

"O seriado é uma forma de avaliação processual, que permite ao candidato se preparar gradualmente, ao longo de três anos, inclusive amadurecendo a sua escolha futura de trajetória profissional, já que a escolha do curso só ocorre no ato de inscrição para a terceira etapa do processo seletivo", destaca o professor Bruno Teixeira, Pró-reitor de Graduação da UFMG.

Para ajudar os alunos, no Colégio Santo Agostinho unidade Nova Lima, a supervisora pedagógica Júlia Farnese explica que a instituição organizou um plano de preparação específico para o Seriado UFMG logo após a divulgação do Documento Norteador, em junho deste ano. “Incluímos aulas extras com foco na resolução de exercícios no contra turno, simulados frequentes e um material personalizado, produzido pela editora SAS, adequado ao perfil do Seriado, sempre com intuito de preparar os alunos para uma sociedade hiperconectada”, explica Júlia.

Além da mudança gradual e com menos pressão para o aluno, Júlia também ressalta a importância do Seriado UFMG para a valorização dos estudantes mineiros. "Com a democratização do Enem, que é importante e válido, acaba que as UFMG são preenchidas por pessoas de fora. E o seriado traz essa representativade, eu vejo isso como um ponto positivo de valorização dos mineiros. E ver ele sendo aplicado em seis cidades mineira, isso já é uma vertente que a gente percebe desse foco maior no nosso estado".

Como funciona o Seriado UFMG?

O novo processo seletivo é composto por três provas realizadas em três anos consecutivos. A primeira etapa do ciclo 2025-2027, neste domingo (14), vai avaliar conteúdos relativos ao primeiro ano do ensino médio.

A prova terá 45 questões objetivas, abordando as quatro áreas do conhecimento: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além de uma questão discursiva interdisciplinar, que propõe a junção de duas ou mais disciplinas. Cada questão valerá 1 ponto, e a prova discursiva, 4 pontos, totalizando 49 pontos convertidos para uma escala de 0 a 100.

Além dos conteúdos gerais, as obras literárias e artísticas adotadas foram incluídas nos conteúdos da prova e serão baseadas no romance Memórias de Martha (1899), de Julia Lopes de Almeida; a música Principia, de Emicida; e os autorretratos da série Pão e Circo (2012), do artista Paulo Nazareth. Em cada etapa novos artistas e obras serão definidos.

Segundo a instituição, as obras foram escolhidas com base no princípio de que a literatura e as artes desempenham papel crucial na construção de um conhecimento comprometido com uma visão crítica e criativa da sociedade.

O que é ou não permitido?

Os candidatos deverão levar documento oficial de identificação com foto, que podem ser a identidade, carteira de trabalho, passaporte e carteira nacional de trânsito (CNH), além do comprovante definitivo de inscrição, podendo ser impresso ou foto.

Dentro da sala, o rigor será semelhante ao de outros grandes processos seletivos. Só será permitido o uso de caneta azul escura ou preta, de corpo transparente. Lápis, borrachas, lapiseiras, corretivos e outros materiais não listados são proibidos. Celulares, smartwatches, fones e dispositivos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados em embalagens fornecidas pela organização antes do início da prova.

No dia da prova, o cuidado com a alimentação e hidratação também deve ser priorizado. É recomendado que o aluno leve garrafinha de água com corpo transparente e alimentos de fácil consumo.

Para os candidatos que irão fazer a prova na capital mineira, todas as linhas de ônibus convencionais e suplementares terão tarifa gratuita. A nova lei entrar em vigor justamente no dia 14, e promete facilitar o acesso aos locais de avaliação de Belo Horizonte.

No campus Pampulha, portarias funcionarão sem restrições, os ônibus internos circularão normalmente e estacionamentos próximos aos prédios de aplicação estarão liberados. A Praça de Serviços terá food trucks e orientação aos participantes, enquanto faixas e sinalizações foram instaladas para guiar o fluxo de pessoas.

E as próximas etapas?

Com foco em conteúdos ensinados no segundo ano do ensino médio, a segunda fase programada para dezembro de 2026, também trará 45 questões objetivas envolvendo todas as áreas, acompanhadas de uma ou duas perguntas discursivas com enfoque interdisciplinar.

Já na terceira e última fase, prevista para 2027, será aplicada em dois dias com foco no terceiro ano do ensino médio. No primeiro, os candidatos responderão a 35 questões objetivas sobre as quatro áreas do conhecimento e produzirão uma redação. O segundo dia, poderão ser apresentadas até oito questões discursivas, relacionadas a uma ou duas áreas, conforme o curso de graduação selecionado pelo participante — que deverá ser feita somente durante a inscrição da etapa 3.

Bruno Teixeira, reforça que o candidato deverá se inscrever em cada uma das três etapas do ciclo do processo seletivo. E somente participará da terceira, aquele que tiver concluído a 1ª e 2ª etapa. "É, ainda, permitido que o candidato participe simultaneamente de mais de um ciclo seriado."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nota final do candidato será calculada a partir da pontuação acumulada nas três etapas. Cada prova anual terá um peso específico na composição do resultado, com a avaliação do 3º ano tendo maior relevância. Essa ponderação visa valorizar a maturidade e o conhecimento consolidado do estudante na fase final do ensino médio.

Alunos lidam com expectativa e apreensão

O estudante do primeiro ano Lucas Simões Avellarde, de 15 anos, é um dos candidatos que fará a prova neste domingo. Ele pensa em cursar Engenharia da Computação e vê no Seriado uma oportunidade valiosa. “Além de ser uma outra opção pra entrar na UFMG, gostei que a prova vai cobrar conteúdos do meu ano. Não vai pegar conteúdos do terceiro, por exemplo. Ela vai pegar só o conteúdo do meu ano e isso pode me ajudar a ir melhor na prova”, diz.

A maior dificuldade, segundo ele, é a falta de referências: "Por ser a primeira vez que o processo seletivo está acontecendo, não tenho ideia do que vai cair, das coisas que vão aparecer. O máximo que temos é o edital para ter uma noção do que vai cair, mas mesmo assim não tem o o modelo de questão que vai cair, não sei nada do que pode acontecer, é uma prova nova e eu não tenho ideia do que vai estar lá."

A estudante Maria Paula Gischewski, também de 15 anos, compartilha do mesmo receio. "O que tem sido mais desafiador é conseguir ter uma noção de como que esse vestibular vai cobrar, porque é a primeira vez que tá tendo, então a gente não tem noção dos modelos de questões". Apesar da apreensão, ela garante que tem se preparado muito para realizar o sonho de estudar na UFMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Tem sido uma mistura de emoções. Mas eu estou confiante porque eu tenho dado o meu máximo durante todo ano e poder ir construindo a minha nota me deixa mais calma. Tenho estudado desde o início do ano letivo e tenho me esforçado bastante para conseguir dar o meu melhor", relata Maria.

Para ajudar os alunos no dia, a supervisora pedagógica deixa algumas dicas. "Administrar a ansiedade é tão importante quanto revisar conteúdo. Comece pela áreas em que se sentem mais seguros e leia a discursiva antes, para permitir que ideias surjam durante a resolução das objetivas. Faça a prova com calma e lembre-se que tem mais duas provas pela frente e vai dar tudo certo."