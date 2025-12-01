Assine
TEMA POLÊMICO

Bebê reborn e Labubu aparecem em tema de redação de vestibular

Processo seletivo para a Unimontes invocou temas virais e causou polêmica na web

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/12/2025 15:42

Labubu raro faz parte de uma colaboração da Pop Mart com a Vans
Tema de redação do vestibular da Unimontes foi 'Simbolismos e afetos: bebê reborn e Labubu – objetos como suporte emocional' crédito: Divulgação

O vestibular da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), realizado nesse domingo (30/11), movimentou a internet graças a um tema de redação. A prova do grupo 1 pedia aos candidatos um texto dissertativo-argumentativo sobre: “Simbolismos e afetos: bebê reborn e Labubu – objetos como suporte emocional”.

A proposta, que fazia referência direta a fenômenos culturais recentes — como os bonecos hiper-realistas bebê reborn e o brinquedo colecionável Labubu — viralizou, gerando diversos memes nas redes sociais.

A instrução do exame solicitava que os participantes analisassem textos motivadores e elaborassem, em 20 linhas, uma reflexão sobre como objetos podem funcionar como apoio emocional na vida contemporânea. Entre os materiais apresentados estavam uma reportagem da CNN Brasil com o título “Bebês reborn: psiquiatra explica os riscos de tratá-los como reais” e um artigo do Medium discutindo a “infantilização emocional” associada ao Labubu.

Havia ainda uma arte publicada pelo Jornal da Bahia que retratava o fenômeno como possível expressão de sofrimento psíquico. A arte também chamou atenção dos candidatos por ter sido gerada por inteligência artificial e ter proporções estranhas. 

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. “Imagina estudar o ano todo, sair de casa num domingo chuvoso e ter que escrever sobre Labubu e bebê reborn”, ironizou um usuário. “Eu esperava tudo, menos que o tema da redação fosse sobre bebê reborn e Labubu”, disse outro. “Gente??? Que universidade engraçada”, resumiu um terceiro. Veja mais publicações:

A Unimontes divide o vestibular em duas provas (grupo 1 e grupo 2), que foram aplicadas em turnos distintos. Na hora da inscrição, o candidato deveria optar por escolher um grupo ou fazer as duas provas, direcionadas a cursos distintos e a entradas em semestres diferentes do mesmo curso.

A redação polêmica foi aplicada a alunos que pretendem entrar em cursos como Administração, Ciências Biológicas, Artes Visuais, Enfermagem e engenharias Civil, Elétrica e Florestal. Já o grupo 2 teve que produzir uma redação com o tema “Os impactos das redes sociais na construção do estilo pessoal: influências, padrões e desafios para a autenticidade”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Unimontes. Mas, até a publicação, não obteve retorno. O espaço permanece aberto para qualquer manifestação. 

