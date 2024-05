Edital divulgado pela Unimontes inclui vagas para pessoas acima de 60 anos

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), cidade do Norte de Minas Gerais, lançou um edital que conta com o preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de graduação para pessoas com mais de 60 anos. De 1.484 vagas, 371 foram destinadas para essa faixa etária, em 61 cursos, incluindo Medicina.







O edital completo e a inscrição se dão por meio do site www.coteps.unimontes.br. Os interessados podem se inscrever no período de 20 de maio a 2 de junho. Os candidatos acima de 60 anos devem ter o ensino médio completo.





A proposta do concurso é uma redação, marcada para o dia 16 de junho, de 9 às 12 horas, no campus-sede da Unimontes. O resultado dos aprovados na primeira chamada será divulgado em 24 de julho e as pré-matrículas acontecem entre os dias 24 e 26 de julho.





Já as aulas terão início no segundo semestre de 2024.

