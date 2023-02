Unimontes abre inscrições para programa de bolsas para alunos

Estão abertas na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) as inscrições para o Programa Residência Pedagógica, que equivale a um estágio remunerado. A iniciativa é voltada para alunos de oito cursos de licenciatura da instituição pública estadual, oferecidos em seu campus-sede e em mais nove unidades nas regiões Norte e Noroeste do estado e no Vale do Jequitinhonha.

As inscrições poderão ser feitas até segunda-feira (6/02), pelo sistema digital. O edital completo, divulgado pela Pró-Reitoria de Ensino da Unimotes, pode ser conferido no site da instituição (www.unimontes.br).

Os participantes do Residência Pedagógica serão contemplados com bolsa da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC). A ação contribui para a formação de professores da educação básica.

Conforme a Universidade, podem se inscrever no processo de pré-seleção do programa de bolsas alunos de licenciatura que tiverem concluído mais de 50% da carga curricular do curso ou que estejam matriculados a partir do 5º período. Será feito um cadastro de reserva de vagas para o ano de 2023.

Segundo as regras do Residência Pedagógica, definidas pela CAPES/MEC, os estudantes dos cursos de licenciatura inseridos no programa deverão exercer as atividades nas escolas da educação básica, junto aos professores, nos municípios onde estão matriculados.



Além da remuneração, uma vantagem oferecida aos alunos bolsistas é a possibilidade do aproveitamento parcial da carga horária das atividades do programa no complemento do estágio curricular obrigatório dos cursos de licenciatura.

CURSOS OFERECIDOS

São beneficiados pelas bolsas do Residência Pedagógica os estudantes dos seguintes cursos de licenciatura: Artes Visuais e Língua Inglesa (Montes Claros); Educação Física (Montes Claros e Januária); Geografia (Montes Claros e Pirapora), Língua Portuguesa (Montes Claros, Januária e Unaí), Matemática (Montes Claros e São Francisco).

E ainda pedagogia (Montes Claros, Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Paracatu e Pirapora).





“O programa de Residência Pedagógica é grande importância porque incrementa a formação do acadêmico de licenciatura, dando-lhe o suporte, experiência e subsídios para o exercício da atividade docente, além a concessão de uma bolsa”, afirma a pró-reitora de Ensino da Unimontes, professora Ivana Ferrante Rebello.