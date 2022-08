UFMG e UFV estão entre as melhores universidades do mundo; veja o ranking

A UFMG ficou entre as 500 melhores do mundo. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi classificada pelo Shangai Raking, da China, como uma das melhores universidades do mundo em 2022. Minas também é representada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), ambas entre as 500 melhores. A Universidade de São Paulo (USP), ficou entre as 150 melhores.

Os métodos utilizados para a classificação reúnem dados de alunos e professores ganhadores do prêmio Nobel ou de medalhas em suas respectivas áreas de estudo, além de artigos publicados nas revistas.O ranking classifica de forma exata cada universidade até os 100 primeiros lugares. A partir do 101°, a classificação ocorre de forma geral, em grupos de 100 ou de 50.Veja o ranking quando considerada apenas as universidades brasileirras citadas na lista das das melhores universidades do mundo em 2022

1°- Universidade de São Paulo (USP) - 101 a 150

2° - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - 301 a 400

3° - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - 401 a 500

4° - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 401 a 500

5°- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)- 401 a 500

6°- Universidade Estadual Paulista em Franca (Unesp) - 401 a 500

7°- Universidade Federal do Paraná (UFPR) - 601 a 700

8° - Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - 601 a 700

9° - Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - 601 a 700

10°- Universidade Federal de Viçosa (UFV) - 601 a 700

11°- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - 701 a 800

12° - Universidade Federal Fluminense (UFF) - 701 a 800

13°- Universidade de Brasília (UnB) - 701 a 800

14° - Universidade Federal do Ceará (UFC) - 801 a 900

15°- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - 801 a 900

16°- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - 801 a 900

17°- Universidade Federal de Pelotas (UFPel) - 801 a 900

18°- Universidade Federal da Bahia (UFBA) - 901 a 1.000

19°- Universidade Federal de Goiás (UFG) - 901 a 1.000

20°- Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - 901 a 1.000

21°- Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) - 901 a 1.000