A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) vai retomar o Programa Processo de Avaliação Seriada para o Acesso ao Ensino Superior (PAES).

O anúncio foi feito pelo reitor da Universidade, professor Wagner de Paulo Santiago, durante reunião da Comissão Técnica de Processos Seletivos (Coteps) da instituição com representantes das escolas públicas e privadas de Montes Claros e do Norte de Minas, nesta segunda-feira (18/03).



A data de provas do processo seriado foi marcada para 8 de dezembro de 2024. Conforme a comissão responsável, o edital do “novo” PAES será lançado no dia 24 de maio próximo, quando serão divulgadas as informações sobre o número de vagas, prazo de inscrições e outras relativas ao processo seletivo.

A Unimontes, vinculada ao Governo de Minas, oferece ensino gratuito, mantendo 68 cursos de graduação em seu campus-sede e outras 11 unidades no Norte e Noroeste do estado no Vale do Jequitinhonha.

O vestibular seriado da Unimontes foi criado no início dos anos 2000 e foi suspenso pela instituição após a pandemia, no ano de 2021. O processo seletivo seriado consiste na realização de provas pelos alunos do ensino médio por etapas, correspondentes a cada uma das três séries.

Em 2023, a Universidade de Montes Claros retomou com seu vestibular próprio, que tinha sido interrompido havia oito anos – durante esse período o ingresso na instituição foi feito somente pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC), que também continua sendo aplicado pela universidade.

A modalidade seriada já é adotada por pelo menos 14 universidades públicas brasileiras, entre as quais a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Campinas (Unicamp).

Em Minas, além da Unimontes, o modelo é aplicado pelas universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), de Lavras (Ufla) e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM, sediada em Diamantina e conta campus em Teófilo Otoni, Janaúba e Unaí).

No segundo semestre de 2023, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) também iniciou estudos para criar o processo seletivo seriado como forma de os estudantes ingressarem na instituição.

O reitor Wagner de Paulo Santiago, que tomou posse no final de dezembro de 2022, afirmou que a universidade estadual vai retomar o seu vestibular seriado, ouvindo os representantes das escolas públicas e privadas do ensino médio e representantes dos cursinhos pré-vestibulares.

“Queremos o retorno do programa seriado com a participação de toda comunidade. Com a participação igual de todos é que será definido como será o modelo do vestibular seriado e de que forma ele será aplicado”, afirmou Santiago.

Escolas a favor do retorno



Na manhã desta segunda-feira, foi realizada no auditório do Centro de Ciências Humanas (CCH), no campus-sede da Unimontes, uma reunião com diretores, supervisores e professores dos colégios particulares, cursinhos pré-vestibulares e das escolas públicas de ensino médio jurisdicionadas pelas Superintendências regionais de Ensino de Montes Claros, Almenara, Araçuaí, Janaúba, Pirapora, Paracatu e Unaí.

O objetivo do encontro foi apresentar a proposta do retorno do PAEA e receber sugestões dos representantes das escolas e cursinhos.

A reunião foi coordenada pela presidente da Comissão Técnica de Processos Seletivos da Unimontes, professora Jussara Maria de Carvalho Guimarães.

Na oportunidade, foi feita uma consulta aos representantes das escolas, que, por aclamação, na grande maioria, votaram a favor do retorno do vestibular seriado na universidade pública.

“O resultado da reunião foi muito positivo. As escolas demonstraram estar muito animadas com a volta do PAES. E nós, da Unimontes, estamos mais animados ainda com o retorno do vestibular seriado, que está sendo muito aguardado”, declarou a professora Jussara Guimarães.