Depois de um ano afastado dos eventos ligados ao governo federal - chefiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem facilitado sua participação em lançamentos e na divulgação de investimentos para o estado. Amanhã, terça-feira (18/03), o chefe do executivo mineiro tem um encontro marcado com o ministro da Educação, Camilo Santana.

O ministro de Lula visita Minas Gerais para lançar o projeto "Pé de Meia", uma promessa de campanha da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, quando ainda era candidata à Presidência. Ao se aliar com o presidente, a ministra pediu para que esta proposta estivesse na prioridade de pautas de Lula. O pedido foi aceito, e desde da semana passada, o programa vem sendo lançado nos estados.

O "Pé de Meia" é um programa de incentivo financeiro-educacional. A proposta prevê o pagamento de um incentivo mensal de R$ 200 para os estudantes, que podem ser sacados a qualquer momento, além de depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído, os quais o estudante só pode retirar da poupança após concluir o ensino médio. Levando em consideração as dez parcelas de incentivo, os depósitos anuais e ainda um adicional de R$ 200 pela participação no Enem, os valores totais chegam a R$ 9.200 por aluno.

A cerimônia de lançamento em Minas, será na Cidade Administrativa e está agendada para às 9h. Em seguida, o ministro participa com o governador Zema, onde discutirão os investimentos do governo federal no estado.

Zema é opositor do presidente Lula e aliado de Jair Bolsonaro (PL), tendo inclusive criticado o petista anteriormente. No entanto, desde que se encontrou com Lula pela primeira vez em 8 de fevereiro, o governador tem sido menos rígido em sua participação em cerimônias ligadas ao governo federal.

Antes da abertura de diálogo com o presidente, o governador de Minas Gerais evitava comparecer a reuniões ligadas a Lula. Isso ficou evidente, por exemplo, em agosto do ano passado, quando ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG); Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA); e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI), vieram para Belo Horizonte para a criação de programas de geração de empregos para pessoas inscritas no CadÚnico. Na época, Zema sequer confirmou sua presença no evento.

Outra situação que demonstrou a falta de espaço na agenda do governador quando o assunto era o governo petista foi a cerimônia do dia 8 de janeiro - o aniversário de um ano dos ataques contra os Três Poderes. Zema chegou a confirmar sua presença, viajou até Brasília, mas acabou desistindo de comparecer na última hora sob o argumento de que o evento estava politizado.

O lançamento do "Pé de Meia" será a terceira vez que o governador participará de um evento com o governo federal. Na semana passada, ele esteve com Lula no lançamento de uma fábrica de fertilizantes na Serra do Salitre.

O fato é que Zema está negociando a dívida mineira - estimada em R$160 bilhões - com o presidente e já afirmou que, neste momento, está "colocando as diferenças de lado" para priorizar a resolução dos pagamentos.

Agenda ministerial

Além do lançamento do "Pé de Meia" e do almoço com o governador, Camilo Santana participará da inauguração de dois novos prédios da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - um da Escola de Belas Artes e outro da Escola de Música. O ministro estará acompanhado por Rogério Correia (PT), deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte.