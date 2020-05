Universidades públicas mineiras fazem carta aberta defendendo adiamento do Enem

(foto: Freepik/ reprodução)

Em razão da crise sanitária provocada pelodefendem o adiamento da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (). A suspensão das provas está na pauta de sessão deliberativa a tarde desta terça-feira, em Brasília.As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foram abertas na segunda-feira passada. As provas presenciais ainda estão previstas para ocorrer em 1º e 8 de novembro.A posição foi manifestada por meio de carta aberta divulgada nessa segunda-feira pelo(Foripes-MG). As universidades,, oe as instituições do estado - UEMG e Unimontes - assinaram o documento.A carta destaca que o Enem é “importante ferramenta de democratização de oportunidades para o acesso ao ensino superior”, mas que o momento atual exige esforço pela prevenção e mitigação dos danos causados pela pandemia de Covid-19. O texto foi divulgado no site da Universidade Federal de Minas Gerais ().“Os custos das situações extremas tendem a recair com mais força sobre os mais pobres, acentuando ainda mais as desigualdades. É também conhecida a dificuldade de acesso à educação de muitos brasileiros, que só tende ao agravamento com a pandemia de Covid-19”, diz o documento.Para os dirigentes das instituições públicas de ensino superior mineiras, insistir em manter, neste ano, a data tradicional do Enem pode trazer graves prejuízos aos estudantes e às instituições.Eles pedem que "o Enem 2020 seja adiado para, a ser definida tão logo o quadro atual seja mais bem compreendido e possamos, de forma segura, realizar o exame dentro de condições mais favoráveis e justas”.