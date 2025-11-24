Assine
Detentos podem prestar vestibular?

'Tremembé' despertou a curiosidade do público ao abordar a realidade dos presos para ingressarem no ensino superior

Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
24/11/2025 17:06 - atualizado em 24/11/2025 17:08

Personagens da série do Amazon Prime "Tremembé"
Personagens da série do Amazon Prime 'Tremembé' crédito: Reprodução/ Amazon Prime

Em alta na Amazon Prime, a série “Tremembé” explora a vida de detentos que cometeram crimes que repercutiram nacionalmente. Dentre as particularidades da obra, está a celebração de presidiários que prestaram vestibular e passaram em alguma faculdade. 

Essas curiosidades despertaram o interesse do público: detentos podem prestar vestibular? Embora muita gente não saiba, pessoas privadas de liberdade também têm o direito de participar dos exames e, caso sejam aprovados, frequentar cursos superiores.

Assim como Suzane Von Richthofen e outros presidiários mostrados em “Tremembé”, que prestaram vestibular, o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) é uma prova direcionada a esse público-alvo, oferecendo oportunidades para os reclusos que desejam ingressar na faculdade.

O Enem PPL aborda os mesmos conteúdos do Enem regular, abrindo caminho para programas de acesso a faculdade, como o Sistema de Seleção Unificada), para vagas em universidades públicas (Sisu); o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas em instituições privadas; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilita o financiamento em cursos em faculdades particulares. 

A maioria das unidades prisionais do país oferec aos reclusos interessados a possibilidade de participar dos exames no período de aplicação do PPL, que normalmente ocorre um mês após a prova regular. Em 2025, por exemplo, as provas serão aplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

