Em alta na Amazon Prime, a série “Tremembé” explora a vida de detentos que cometeram crimes que repercutiram nacionalmente. Dentre as particularidades da obra, está a celebração de presidiários que prestaram vestibular e passaram em alguma faculdade.

Essas curiosidades despertaram o interesse do público: detentos podem prestar vestibular? Embora muita gente não saiba, pessoas privadas de liberdade também têm o direito de participar dos exames e, caso sejam aprovados, frequentar cursos superiores.

Assim como Suzane Von Richthofen e outros presidiários mostrados em “Tremembé”, que prestaram vestibular, o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) é uma prova direcionada a esse público-alvo, oferecendo oportunidades para os reclusos que desejam ingressar na faculdade.

O Enem PPL aborda os mesmos conteúdos do Enem regular, abrindo caminho para programas de acesso a faculdade, como o Sistema de Seleção Unificada), para vagas em universidades públicas (Sisu); o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas em instituições privadas; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilita o financiamento em cursos em faculdades particulares.

A maioria das unidades prisionais do país oferec aos reclusos interessados a possibilidade de participar dos exames no período de aplicação do PPL, que normalmente ocorre um mês após a prova regular. Em 2025, por exemplo, as provas serão aplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

