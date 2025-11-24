O que é Maria Louca, a bebida clandestina de 'Tremembé'
A Maria Louca é uma cachaça artesanal e clandestina produzida dentro dos presídios de todo o Brasil. A bebida alcoólica ganhou destaque após aparecer na série "Tremembé", do Prime Video, que expõe a realidade de detentos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional.
A prática, cada vez mais comum entre presidiários, é apresentada na obra durante confraternizações entre os criminosos. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), apenas no estado de São Paulo, 244 litros de “bebidas e substratos” foram apreendidos em 2025, o que evidencia a popularidade da cachaça dentro das prisões.
O que muitos não sabem é a forma como essa bebida é produzida.
A receita costuma levar cascas de frutas fermentadas, como banana, maçã, laranja, manga ou limão, misturadas com açúcar, água e fermento (que, às vezes, é substituído por pão ou arroz cru).
O líquido permanece fermentando por cerca de 15 dias, geralmente em galões ou garrafas PET. No entanto, para evitar que a produção seja descoberta por agentes penitenciários, alguns detentos reduzem esse tempo de fermentação.
Cada presídio desenvolve uma versão única da Maria Louca, alterando sabor e intensidade. Em entrevista ao Terra, Edilberto Soares, ex-detento que cumpriu pena em Bangu II, explicou essas diferenças:
“A folha de eucalipto dá um gosto de Cointreau. Maçã também dá um sabor diferenciado. Difícil é conseguir o fermento, tem que contrabandear. Tudo que é proibido tem mais valor na cadeia”, declarou.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata