Série 'Tremembé': a história real por trás do presídio dos famosos

A nova série documental "Tremembé" aumentou o interesse público sobre a rotina da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, mais conhecida como Tremembé. O presídio é localizado no município de Tremembé (SP) e conhecido por abrigar criminosos considerados "famosos".

Ela foi adaptada para receber presos que, devido à visibilidade de seus crimes, correriam risco de vida em outras unidades do sistema carcerário comum. Lá, eles convivem em um ambiente com regras rígidas, mas longe de ameaças de facções criminosas ou de outros detentos que poderiam tentar fazer justiça com as próprias mãos.

A série aprofunda histórias que levaram essas pessoas para trás das grades, reconstruindo os casos que chocaram o Brasil e mostrando como é a vida dentro do presídio. A produção utiliza imagens de arquivo, entrevistas e reconstituições para prender a atenção do espectador.

Quem são os detentos de Tremembé?

O presídio ficou conhecido por receber figuras como Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella; Cristian Cravinhos, envolvido no assassinato do casal von Richthofen; e Elize Matsunaga, que esquartejou o marido. Outros nomes, como o ex-médico Roger Abdelmassih e Mizael Bispo de Souza, também passaram pela unidade.

A quantidade de pessoas envolvidas em casos conhecidos criou um imaginário em torno do local, alimentando a curiosidade sobre como os criminosos agem entre si. A série busca responder a essa pergunta, focando tanto nos crimes quanto na dinâmica interna do presídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia.

Como assistir à série ‘Tremembé’

Para quem se interessa por produções de true crime e quer entender melhor essa realidade, a série é um prato cheio. Acompanhar o lançamento é simples e pode ser feito diretamente de casa. Veja o passo a passo para não perder nenhum detalhe:

Onde encontrar: a produção estará disponível na Amazon Prime .

Data de estreia: os episódios serão liberados a partir do dia 31 de outubro. Geralmente, as produções entram no catálogo na madrugada do dia anunciado.

O que esperar: a série é dividida em episódios que abordam diferentes casos e aspectos da vida na prisão. A narrativa é construída com base em investigações e depoimentos, oferecendo uma visão aprofundada dos eventos.

Acesso necessário: para assistir, é preciso ter uma assinatura ativa do serviço de streaming. A maioria das plataformas oferece planos mensais e permite o cancelamento a qualquer momento, sem taxas adicionais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.