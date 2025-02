Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá reatam relacionamento, diz ex-delegado

A dupla condenada pela morte de Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, estão juntos novamente. A informação foi dada pelo ex-delegado e Operação de Risco, Jorge Lordello, em entrevista ao podcast Lisa, Leve e Solta. “Eles se gostam”, comentou o entrevistado.

Nardoni e Jatobá estão em regime aberto, ele progrediu de pena em 2024 e ela em 2023. Os dois estavam presos desde 2008 pela morte da jovem Isabella Nardoni, de 5 anos, filha de Alexandre e enteada de Anna Carolina.

Já segundo o colunista Ullisses Campbell, do blog True Crime do O Globo, o casal se separou no fim de 2023, quando a mulher saiu do regime fechado. Mesmo separados, a defesa de Anna Carolina continuou a ser custeada pela família de Nardoni. Havia ainda rumores de que Alexandre teria voltado a se relacionar com a primeira namorada, Patrícia.

O casal, Alexandre e Anna, tem dois filhos, atualmente com 18 e 20 anos. Após a separação, a mulher e os filhos retiraram o sobrenome Nardoni, que ficou associado ao crime. Segundo Campbell, o nome causava constrangimento para os jovens na escola e nas redes sociais.



