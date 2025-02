Juiz de Goiás ameaça suspender WhatsApp no Brasil temporariamente; entenda

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) determinou, na última segunda-feira (10/2), que a Meta, administradora do WhatsApp, atenda uma série de medidas coercitivas por não ter cumprido uma decisão liminar. Além de multa diária de R$ 3 mil, o aplicativo corre risco de ter as atividades suspensas temporariamente no país.

Procurado pelo Correio, o WhatsApp disse que “não vai comentar” o processo. De acordo com a decisão, a Meta Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. (nome jurídico para o aplicativo de mensagens) deve reestabelecer, no prazo máximo de 48 horas a contar da intimação — realizada, de acordo com dados disponíveis de forma pública no portal do TJGO, às 9h da última terça-feira (11/2) —, o acesso de um homem a um número de telefone vinculado ao WhatsApp Business.