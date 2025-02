Helicóptero da PM é atingido por tiros e faz pouso forçado no Rio

Por Eduarda Soares - Um helicóptero do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi atingido por dois tiros e fez um pouso de emergência no Comando Naval da Marinha, na Penha, no início da tarde desta quarta-feira (12/2).

O ataque ocorreu durante um intenso tiroteio entre policiais e criminosos que fechou a Avenida Brasil nos dois sentidos, na altura da Cidade Alta, na Zona Norte do Rio. Segundo informações preliminares, o conflito seria entre policiais e bandidos do Complexo de Israel.

Após receber informações do suposto paradeiro do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, policiais civis e militares foram para os bairros Parada de Lucas, Vigário Geral e Cordovil. Peixão é um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. Para impedir a entrada de agentes no local, bandidos atearam fogo a barricadas.

Além disso, três pessoas foram baleadas. Uma das vítimas estava em um ônibus e foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

População no fogo cruzado



Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram motoristas abandonando seus veículos e se abrigando atrás de muretas para evitar os disparos. Passageiros de um ônibus do BRT pediram ao motorista que não parasse no local.

Em nota, a Rio Ônibus disse que um ônibus foi atingido por um tiro, enquanto circulava na linha 774 (Madureira x Jardim América). Dez linhas de ônibus municipais estão com desvios nos itinerários. Confira a lista de linhas com desvios:

774 (Madureira x Jardim América)

905 (Irajá x Bonsucesso)

940 (Ramos x Madureira)



335 (Cordovil x Tiradentes)



639 (Jardim América x Saens Peña)



906 (Jardim América x Caju)



379 (Catiri x Tiradentes)



349 (Vila Kennedy x Tiradentes)



389 (Vila Aliança x Candelária)



936 (Campo Grande x Fundão)



A MOBI-Rio informou que, devido à operação policial, o trecho entre as estações Cidade Alta e Mercado São Sebastião, do corredor Transbrasil, foi interrompido, impactando o serviço 60 – Deodoro x Gentileza (Parador).

O Centro de Operações da Prefeitura alertou motoristas sobre a interdição e pediu atenção ao tráfego na região. As polícias Militar e Civil ainda não se manifestaram sobre o caso. Além disso, a Secretaria de Estado de Educação também informou que, até o momento, três escolas da rede estadual precisaram ser fechadas na região.