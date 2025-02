Incêndio atinge fábrica no Rio de Janeiro; pessoas ficam presas no imóvel

Um incêndio atingiu, na manhã desta quarta-feira (12), o prédio da fábrica de adereços de carnaval Sublimax Rio, na Rua Roberto Silva, em Ramos, Zona Norte do Rio.

No momento do incêndio, pelo menos 100 pessoas estavam no local, algumas delas dormindo. Devido ao intenso ritmo de produção para as escolas de samba, a fábrica operava 24 horas por dia.



Pelo menos quatro funcionários que ficaram presos e tentavam escapar do fogo e da fumaça pelas janelas já foram resgatados. Eles deixaram o prédio minutos antes de as chamas chegarem ao andar onde estavam.



Seis quartéis do Corpo de Bombeiros enviaram 60 agentes para resgatar as vítimas e apagar as chamas.

Até a última atualização desta reportagem, não há informações sobre feridos ou vítimas fatais.