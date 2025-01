Polícia investiga morte de sargento baleado no Rio de Janeiro

Policiais civis da Delegacia de Homicídios já analisaram várias imagens que flagraram o assassinato do sargento da PM, Marco Paulo Freire, de 38 anos, durante a madrugada de desse domingo (27/1), na praia do Flamengo, na região do Aterro, na Zona Sul do Rio.



O sargento estava em um Jeep Renegade branco, atingido por pelo menos 10 tiros. Um dos disparos acertou o militar no pescoço.



Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem armado com colete à prova de balas, atirando no carro do policial. Um criminoso saiu do veículo e os outros ficaram em um Toyota Corolla Cross.



Os agentes investigam não só uma suposta tentativa de assalto, mas também apuram uma execução.



O sargento estava indo para o trabalho no 19° BPM (Copacabana), onde atuava há 12 anos.

Marcos Paulo deixa um filho de 16 anos.