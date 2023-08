Copacabana Palace completa 100 anos com muitas histórias

681

De frente para a praia famosa de Copacabana, o imponente hotel tem à sua frente a estátua do eterno Ayrton Senna carregando a bandeira do Brasil (foto: Gustavo Werneck/EM )





Rio de Janeiro – O melhor lugar do mundo é o mundo. Sempre penso assim quando viajo, a trabalho ou a passeio, procurando descobrir segredos das cidades, admirar construções históricas, contemplar belezas naturais, provar novos sabores, ouvir vários idiomas, e, num belo aceno do destino, abrir uma janela ensolarada para a imensidão do mar. E que tal reunir, num único endereço do planeta, todos esses e outros elementos, uns divinamente ofertados pela mãe natureza, outros criados pela mão humana?





Copacabana Palace, o famoso Copa, no Rio de Janeiro, hotel que completa 100 anos e tem ampla programação (até o final do ano) e novidades para celebrar a data, encher de orgulho os brasileiros e seduzir os estrangeiros. Iluminação permanente da fachada, novo menu exclusivo, show especial na Praia de Copacabana (dia 26 agosto, com o DJ e produtor musical Alok, em palco inédito em forma de pirâmide) e outros atrativos estão na lista das comemorações, conforme adianta o gerente geral do Copa, Ulisses Marreiros, comandante de um batalhão de 500 funcionários que atuam no hotel, restaurantes, Spa e demais setores.



Café da manhã no Restaurante Pérgula: requinte de frente para a piscina (foto: Gustavo Werneck/EM)



Marreiros, com a palavra: “Os 100 anos do Copacabana Palace, com certeza, irão tornar todo e qualquer evento do hotel ainda mais especial em 2023, que está sendo promissor em muitos aspectos. Por ser o ano do centenário, as expectativas são ainda maiores, temos uma rica programação ao longo do ano”.





De frente para a Avenida Atlântica, na Zona Sul carioca, o Copacabana Palace, pertencente ao grupo de hotéis Belmond, é um espetáculo em todos os sentidos, ainda mais quando visto, com tranquilidade e clima relax, por dentro e por fora. Experiência única. Desde a porta giratória de entrada, onde domina o personalíssimo aroma do Copa, o hóspede é tratado na maior nobreza, de forma espontânea, sem afetação. E, quase por encanto, parece que todos os sonhos se realizam, o que, na verdade, resulta do trabalho de uma equipe bem capacitada. “Desse jeito, vou me sentir um rei!”, brinquei com um funcionário, que me respondeu com simpatia: “Aqui, todos são tratados como um rei”.





CONSTELAÇÃO





Lenda do Jazz norte-americano, Nat King Cole se hospedou no Copa, em sua visita ao Brasil em 1959 (foto: José Medeiros/Revista O Cruzeiro/Acervo EM)

Ao longo de um século do hotel iniciado em 1923 pelo empresário Octávio Guinle (1886-1968), por sugestão do então presidente da República, Epitácio Pessoa (1865-1942), já se hospedaram, no Copa, obra-prima arquitetônica em estilo art-déco, reis e rainhas de tronos e palcos. Em destaque, uma legião de personagens da alta sociedade, figuras do universo das celebridades e artistas do quilate de Ella Fitzgerald, Josephine Baker e Nat King Cole, os quais se apresentaram no Golden Room, considerado, nos anos 1930, o salão mais badalado da América Latina. Muitas décadas depois, em 2016, o frisson foi causado pelo Rolling Stones, dono absoluto do pedaço com um show histórico na Praia de Copacabana.





No Teatro Copacabana, em plena atividade, de frente para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, as atrizes Fernanda Montenegro e Tônia Carrero protagonizaram, cada uma, oito peças – ao lado da sala, há um charmoso café, aberto apenas quando há espetáculo. Assim, para homenagear tantos astros e estrelas das artes, será inaugurado, também para o centenário, um “hall da fama”, com os retratos, informa o gerente de Comunicações do Copa, Cassiano Vitorino, mineiro de Lavras há 25 anos trabalhando no hotel.









Nos três dias de hospedagem no hotel, num apartamento luxo de frente para o mar, no quarto andar, o Estado de Minas conheceu os espaços que fizeram história desde que as portas se abriram em 13 de agosto de 1923, no tempo em que as roletas giravam nos cassinos – em 1946, por determinação do presidente Eurico Gaspar Dutra (1883-1974), os jogos de azar foram proibidos no Brasil.





Com o pé direito altíssimo, janelas amplas e muita ventilação, a construção, referência internacional, abriga 13 salões frontais, onde ocorrem festas famosas, entre elas o baile de carnaval do Copa e o Baile da Vogue, encontros corporativos, lançamentos de filmes, gravações de programas de tevê, sem falar nas locações para produções audiovisuais. Todo o glamour do Golden Room, com seu lustre dourado, pode ser admirado, e Cassiano Vitorino cita outros artistas que ali se apresentaram: Marlene Dietrich, Amália Rodrigues, Sarita Montiel, Jean Sablon, Sammy Davis Jr. e Charles Aznavour.









Apartamento no quarto andar com vista para o mar (foto: Gustavo Werneck/EM )



A cada nome citado, o visitante parece entrar num universo paralelo acessado por um túnel do tempo com legendas, imagens em movimento, luz, câmera e ação. A curiosidade e o entusiasmo aumentam diante do local onde outrora existiu a lendária boate Meia-Noite, ambiente sem janelas. Exatamente para reativar os notívagos, foi criado o Picadinho, prato sexagenário e ainda potente, que leva arroz, ovo, banana frita, filé mignon cortado em cubinhos e farofa. Como se pode constatar, tem poder revigorante, com a capacidade de alimentar bem e ressuscitar qualquer um que tenha abusado de muitas doses.

Projetado pelo arquiteto francês Joseph Gire (1872-1933) e inspirado nos famosos hotéis Negresco, em Nice, e nos hotéis Carlton, em Cannes, ambos na França, o Copa, tombado pelo patrimônio em âmbitos federal, estadual e municipal, tem uma trajetória de luxo, glamour, lendas. Em resumo: tem alma. Por aqui passaram a atriz Jayne Mansfield (1933-1967), que causou alvoroço ao deixar cair o bustiê no meio de uma festa. Em 1964, quando curtiu uma temporada no Brasil, a atriz francesa Brigitte Bardot foi uma das atrações do Baile do Copa. Ficou célebre a foto dela na sacada do hotel, com a multidão a seus pés...de boca aberta.







GASTRONOMIA

'Langouste à la Thermidor', uma entrada servida em 1959, em um banquete oferecido ao então presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976) (foto: Gustavo Werneck/EM )



Uma das cerejas do bolo (e haja cerejas!) do Copa é a piscina, na qual, em 1991, a Princesa Diana, Lady Di, deu umas braçadas durante a visita com o atual rei Charles III. No entorno da piscina, há um polo gastronômico que oferece dois restaurantes com estrelas Michelin: o contemporâneo pan-asiático MEE e o italiano Ristorante Hotel Cipriani. O hotel tem ainda o Pérgula, com a culinária sul-americana, onde também é servido o café da manhã, com produção própria a não ser de um único alimento: o pão de queijo.









Para o prato principal, está de volta o 'Chateaubriand', outra receita clássica do Bife de Ouro, que leva filé mignon grelhado, batatas sautée e o molho béarnaise (foto: Gustavo Werneck/EM )



Eis algumas novidades gastronômicas. No Pérgula, há um novo menu exclusivo em homenagem ao centenário, com seis receitas, entre entradas, principais e sobremesas, que homenageiam momentos importantes da história do hotel e da culinária tradicional carioca. A experiência gastronômica começa com o “Langouste à la Thermidor”, uma entrada, servida em 1959, em um banquete oferecido ao então presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976). A segunda entrada do cardápio foi elaborada para representar um dos pratos clássicos do Bife de Ouro, antigo restaurante do hotel, o “Crevettes cocktail”, um preparo de camarões com molho cocktail.

Para o prato principal, está de volta o “Chateaubriand”, outra receita clássica do Bife de Ouro, que leva filé mignon grelhado, batatas sautée e o molho béarnaise. Destaque para o "Delice de sole à la Newburg”, um linguado grelhado com legumes, molho de natas, bisque, especiarias e vinho branco servido no jantar em homenagem à rainha Elizabeth II e ao príncipe Philip, em 1968.





Entre as sobremesas, duas que marcaram momentos ilustres do hotel, o “Parfait glacê Japonnaise”, servido no banquete em homenagem ao príncipe de Gales e ao príncipe George, em 1931, e o “Mousse au citron vert a la feuille de menthe”, sobremesa no jantar oferecido em 1990 pelo senhor James B. Sherwood, proprietário da Orient-Express Hotels.









PARA TODOS

Quem não é hóspede do Copa também pode desfrutar dos serviços do hotel, desde que faça reserva com antecedência. Estão à disposição o café da manhã, o brunch, a feijoada, o Spa e os três restaurantes Pérgula, Mee e Cipriani (os dois últimos com estrelas Michelin). Contatos pelo telefone (021) 2548-7070 ou pelo email reservations.brazil@belmond.com





(*) O Repórter viajou a convite do Copacabana Palace e da FSB Comunicação.