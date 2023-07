Mais de 3,2 mi de turistas internacionais visitaram o Brasil no 1º semestre

681

O Rio de Janeiro é a porta de entrada para os turistas internacionais no Brasil. A cidade carioca esbanja belezas naturais, calor, praia, cerveja e atrativos culturais (foto: Carlos Altman/EM)



Mais de 3,2 milhões de turistas internacionais visitaram o Brasil só primeiro semestre deste ano. Os dados foram divulgados na segunda-feira (24/7), a partir de um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal. O número representa 92% do total de turistas internacionais que o país recebeu durante todo o ano de 2022, quando 3,6 milhões de estrangeiros entraram no Brasil.





O Brasil é um país incrível. Tem tudo o que você pode imaginar: belas praias, florestas tropicais, montanhas, cidades vibrantes e pessoas amigáveis. Não é de se admirar que o Brasil seja um destino turístico popular. Mas o que torna o Brasil tão especial? O que faz as pessoas se sentirem tão felizes quando estão aqui?

É uma combinação de fatores. O clima é ótimo, a comida é deliciosa e a cultura é rica. Mas acho que o que realmente faz o Brasil especial é as pessoas. Os brasileiros são gentis, acolhedores e sempre dispostos a ajudar. O crescimento de visitantes é resultado disso tudo, incluindo a redução das restrições de viagem relacionadas à pandemia de COVID-19, a valorização do real e o aumento da promoção do Brasil como destino turístico.





Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o número é um esforço do trabalho conjunto do governo federal para o desenvolvimento do setor. “A promoção dos nossos atrativos, a valorização da cultura brasileira e a qualificação profissional são alguns dos itens fundamentais que explicam essa boa movimentação no país. Vamos continuar trabalhando para ampliar esse número ainda mais e ultrapassarmos a barreira dos 6 milhões que perdura há anos no Brasil”, destacou.





Boa parte desses turistas internacionais que entraram no Brasil de janeiro a junho vieram da Argentina (1,3 milhão). Em seguida, aparecem os Estados Unidos, com 327 mil visitantes, e o Paraguai, com 233 mil turistas. Completando os cinco primeiros do ranking, aparecem o Chile (223 mil) e o Uruguai (199 mil). Os estados brasileiros por onde mais entraram viajantes internacionais foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.









Gasto de estrangeiros

O Brasil está voltando a ser um país atrativo para os estrangeiros que estão gastando mais e injetando um importante capital na economia brasileira. Segundo dados do setor externo, divulgados pelo Banco Central, no mês de maio, os estrangeiros deixaram no Brasil 567 milhões de dólares. O número já é o maior volume para o mês da série histórica registrada pelo banco desde 1998. No ano passado, o gasto desse público no mesmo período foi de 373 milhões de dólares. No acumulado do ano, os visitantes internacionais já injetaram 2.721 bilhões de dólares na economia brasileira, 35,9% a mais do que o ano passado.

De janeiro a abril deste ano, o Brasil recebeu 2,7 milhões de turistas estrangeiros. A marca é 75% superior ao registrado no ano passado, quando entraram no Brasil 1,22 milhões de estrangeiros. A maior parte desses turistas vieram da Argentina, Estados Unidos e Paraguai. Os estados mais procurados foram Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Potenciais turistas

Cataratas do Iguaçu foi o destino mais procurado pelos Argentinos, os campeões de visitantes do Brasil este ano. A maravilha da natureza está no foco dos turistas chineses (foto: Marden Couto/TurismodeMinas)

Turistas chineses voltam ao Brasil em grande número. Após quase três anos com restrições de viagem por causa da pandemia do novo coronavírus, as atividades turísticas voltaram ao normal. A China é um dos principais emissores de turistas para o mundo, e o Brasil está se preparando para receber um grande número de visitantes do gigante asiático nos próximos meses.

Segundo o Ministério do Turismo do Brasil, 39 empresas de turismo estão credenciadas a receber grupos de turistas chineses. Entre 2019 e 2021, o Brasil recebeu 77.235 visitantes da China. Já em 2022, foram apenas 8.787. Atualmente, 71% dos chineses viajam para o Brasil para fazer negócios. Os demais 19% visitam principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Foz do Iguaçu (PR), a lazer.

Ainda de acordo com o Ministério do Turismo, o perfil do turista chinês é de jovens. Dois terços são da geração chamada “millennial” (15-35 anos). A despesa média de viagem é de US$ 1.400, aproximadamente R$ 7 mil.

A cidade de Foz do Iguaçu tem uma parceria com a plataforma chinesa HRH Information Technologies Company, com o objetivo de triplicar o número de turistas chineses nos próximos anos. Atualmente a China é o décimo país em visitação turística às Cataratas do Iguaçu. Além disso, a HRH tem parceria para promover o Estado de Mato Grosso do Sul e a região conhecida como “Amazônia Legal”, que abrange cidades em nove estados. A China era a 16ª principal emissora para o Amazonas antes da pandemia, tendo como principal motivação o turismo de lazer (85% dos turistas).

Além disso, a HRH tem parceria para promover o Estado de Mato Grosso do Sul e a região conhecida como “Amazônia Legal”, que abrande cidades em nove estados. A China era a 16ª principal emissora para o Amazonas antes da pandemia, tendo como principal motivação o turismo de lazer (85% dos turistas).