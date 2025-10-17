Marcos Mion lança reality para formar nova dupla sertaneja no Caldeirão

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Marcos Mion vai comandar uma nova aposta nas tardes de sábado da Globo em 2026. O "Caldeirão" terá um reality show musical com o objetivo de formar uma nova dupla sertaneja, em um formato que promete agitar o mercado fonográfico e buscar novos talentos para o gênero mais popular do país.

A novidade, batizada de "Match Sertanejo", se inspira em programas de talentos clássicos da TV brasileira, como os comandados por Raul Gil. A atração está programada para ser o grande destaque do programa no ano. O novo quadro será a exibido durante a Copa do Mundo de 2026.

Essa programação especial visa criar uma conexão direta com os telespectadores, que poderão acompanhar a competição em tempo real.

