Marcos Mion lança reality para formar nova dupla sertaneja no Caldeirão
Inspirado em Raul Gil, quadro 'Match Sertanejo' será a grande aposta para 2026; programa também terá edições ao vivo durante a Copa do Mundo
Marcos Mion vai comandar uma nova aposta nas tardes de sábado da Globo em 2026. O "Caldeirão" terá um reality show musical com o objetivo de formar uma nova dupla sertaneja, em um formato que promete agitar o mercado fonográfico e buscar novos talentos para o gênero mais popular do país.
A novidade, batizada de "Match Sertanejo", se inspira em programas de talentos clássicos da TV brasileira, como os comandados por Raul Gil. A atração está programada para ser o grande destaque do programa no ano. O novo quadro será a exibido durante a Copa do Mundo de 2026.
Essa programação especial visa criar uma conexão direta com os telespectadores, que poderão acompanhar a competição em tempo real.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.