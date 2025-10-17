O dia em que o Brasil parou para saber o final de 'Vale Tudo'

No dia 6 de janeiro de 1989, o Brasil viveu um silêncio incomum nas ruas e uma agitação sem precedentes dentro de casa. O motivo era um só: descobrir, enfim, quem matou Odete Roitman. O último capítulo da novela “Vale Tudo”, exibido pela TV Globo, paralisou o país e transformou um mistério da ficção em um evento de comoção nacional.

A trama criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères se tornou um fenômeno cultural. O assassinato da vilã, interpretada por Beatriz Segall, mobilizou o público de uma forma nunca antes vista. Foram criados bolões de apostas em escritórios, bares e residências, com todos tentando adivinhar a identidade do culpado. O mistério se tornou o principal assunto nas conversas dos brasileiros.

Quem matou Odete Roitman?

No desfecho, a revelação surpreendeu milhões de pessoas. A assassina era Leila, personagem de Cássia Kis. Ela atirou em Odete Roitman por engano, pensando que a vítima era sua rival, Maria de Fátima (Gloria Pires), amante de seu marido, Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes). O crime foi um ato impensado, motivado por ciúmes e desespero.

Um novo mistério

Assim como em 1989, nesta sexta-feira (17/10), os brasileiros se reúnem para descobrir - de novo - quem matou Odete Roitman, no último capítulo do remake de Vale Tudo. A autora da nova versão, Manuela Dias, declarou que é possível que o final não seja o mesmo da versão que foi ao ar na década de 80.

Com a expectativa em torno do novo final, vamos relembrar os personagens que estavam na mira da polícia e do público na versão original. Cada um tinha motivos de sobra para cometer o crime.

Maria de Fátima: a alpinista social foi chantageada e humilhada por Odete diversas vezes. Sua ambição desmedida a colocava como a principal suspeita.

Marco Aurélio: o vice-presidente da empresa de Odete, interpretado por Reginaldo Faria, queria tomar o controle dos negócios e sabia de segredos que a vilã poderia usar contra ele.

César: o acompanhante de luxo, vivido por Carlos Alberto Riccelli, foi cúmplice em vários golpes de Maria de Fátima e tinha um relacionamento conturbado com Odete, que o desprezava.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Heleninha Roitman: a filha de Odete, interpretada por Renata Sorrah, vivia um drama com o alcoolismo e tinha uma relação de amor e ódio com a mãe, o que a tornava uma possível suspeita em um momento de descontrole.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.