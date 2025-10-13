Maria de Fátima é considerada principal suspeita de matar Odete Roitman
Segundo levantamento realizado pela Quaest durante a última semana, a personagem de Bella Campos é a mais cotada pelo público para ser revelada como a assassina
Maria de Fátima lidera os palpites de ter matado Odete Roitman na novela "Vale tudo", com 29% das apostas, segundo um levantamento do instituto de pesquisa Quaest a partir das menções de suspeitos nas redes sociais. Os números foram veiculados pelo "Fantástico", da TV Globo.
O monitoramento acompanhou a opinião do público ao longo da semana, dia a dia, para demonstrar a evolução. Na segunda-feira (6/10), data do assassinato da vilã no Copacabana Palace, a personagem tinha apenas 12% dos palpites. Heleninha Roitman, que começou no topo com 21%, fechou na sexta posição, com 19%.
Celina iniciou com 20%, depois 19%, passou para 21%, na quinta estava com 29%, e está com 25%. Já César e Marco Aurélio agora estão empatados com 9%.
Entre os atores, também há um clima de bolão para descobrir quem assassinou a personagem de Débora Bloch.
Belize Pombal, intérprete de Consuelo, acredita que o assassino seja alguém menos óbvio. Ricardo Teodoro, que interpreta Olavo, aponta Marco Aurélio como a opção mais provável e o mordomo Eugênio como a menos. Alexandre Nero também endossa o palpite em seu próprio personagem, Marco Aurélio.
O programa ouviu a ganhadora de um concurso que, em 1988, recebeu mais de dois milhões e meio de cartas e distribuiu prêmios para quem acertasse o assassino na primeira versão de "Vale tudo".
A vencedora, uma mulher de Belo Horizonte que enviou três cartas com o mesmo palpite - a personagem Leila - e ganhou um prêmio de cinco milhões de cruzados, o equivalente a cerca de R$ 85 mil em valores atuais, acredita que Odete Roitman não morreu.
Aguinaldo Silva, um dos autores da versão original ao lado de Gilberto Braga e Leonor Bassères, também afirma que a personagem segue viva. "Meu feeling de roteirista está me dizendo que ela não morre", disse.