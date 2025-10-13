Assine
'VALE TUDO'

Maria de Fátima é considerada principal suspeita de matar Odete Roitman

Segundo levantamento realizado pela Quaest durante a última semana, a personagem de Bella Campos é a mais cotada pelo público para ser revelada como a assassina

13/10/2025 14:13

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale tudo".
Apesar de começar a semana entre apenas 12% dos palpites, Maria de Fátima chegou a conquistar 29% das apostas na sexta crédito: GLOBO/ANG..LICA GOUDINHO

Maria de Fátima lidera os palpites de ter matado Odete Roitman na novela "Vale tudo", com 29% das apostas, segundo um levantamento do instituto de pesquisa Quaest a partir das menções de suspeitos nas redes sociais. Os números foram veiculados pelo "Fantástico", da TV Globo.

O monitoramento acompanhou a opinião do público ao longo da semana, dia a dia, para demonstrar a evolução. Na segunda-feira (6/10), data do assassinato da vilã no Copacabana Palace, a personagem tinha apenas 12% dos palpites. Heleninha Roitman, que começou no topo com 21%, fechou na sexta posição, com 19%.

Celina iniciou com 20%, depois 19%, passou para 21%, na quinta estava com 29%, e está com 25%. Já César e Marco Aurélio agora estão empatados com 9%.

 

Entre os atores, também há um clima de bolão para descobrir quem assassinou a personagem de Débora Bloch.

Belize Pombal, intérprete de Consuelo, acredita que o assassino seja alguém menos óbvio. Ricardo Teodoro, que interpreta Olavo, aponta Marco Aurélio como a opção mais provável e o mordomo Eugênio como a menos. Alexandre Nero também endossa o palpite em seu próprio personagem, Marco Aurélio.

Débora Bloch encarna a inescrupulosa e elitista Odete Roitman, vilã à moda do século 21 que despreza o Brasil-Estevam Avellar/Globo
Débora Bloch encarna a inescrupulosa e elitista Odete Roitman, vilã à moda do século 21 que despreza o Brasil Estevam Avellar/Globo
Beatriz Segall conquistou o Brasil ao interpretar Odete Roitman na primeira versão de 'Vale tudo', exibida pela Globo em 1988 e 1989-Globo/divulgação
Beatriz Segall conquistou o Brasil ao interpretar Odete Roitman na primeira versão de 'Vale tudo', exibida pela Globo em 1988 e 1989 Globo/divulgação
Na primeira 'Vale tudo', a atriz Glória Pires brilhou como Maria de Fátima, garota mau-caráter decidida a tudo para ingressar no mundo dos milionários-Globo/divulgação
Na primeira 'Vale tudo', a atriz Glória Pires brilhou como Maria de Fátima, garota mau-caráter decidida a tudo para ingressar no mundo dos milionários Globo/divulgação
No remake de 2025, a atriz Bella Campos é Maria de Fátima, que não hesita em dar golpes na própria mãe, a quem despreza-Fábio Rocha/Globo
No remake de 2025, a atriz Bella Campos é Maria de Fátima, que não hesita em dar golpes na própria mãe, a quem despreza Fábio Rocha/Globo
Raquel, anteriormente interpretada por Regina Duarte, é uma guia turística que quer provar que ainda vale a pena ser honesta no Brasil.-Globo/divulgação
Raquel, anteriormente interpretada por Regina Duarte, é uma guia turística que quer provar que ainda vale a pena ser honesta no Brasil. Globo/divulgação
Em 2025, a íntegra Raquel, papel de Taís Araujo, é negra, batalhadora e vítima das armações da filha na releitura de 'Vale tudo'-Globo/divulgação
Em 2025, a íntegra Raquel, papel de Taís Araujo, é negra, batalhadora e vítima das armações da filha na releitura de 'Vale tudo' Globo/divulgação
Trambiqueiro e bonitão, César quer subir na vida a qualquer custo. Carlos Alberto Riccelli viveu o personagem na novela exibida em 1988 e 1989-Globo/reprodução
Trambiqueiro e bonitão, César quer subir na vida a qualquer custo. Carlos Alberto Riccelli viveu o personagem na novela exibida em 1988 e 1989 Globo/reprodução
Cauã Reymond interpreta o mau-caráter César, que faz qualquer coisa para subir na vida, personagem do remake de 'Vale tudo'-Marcos Serra Lima/Globo
Cauã Reymond interpreta o mau-caráter César, que faz qualquer coisa para subir na vida, personagem do remake de 'Vale tudo' Marcos Serra Lima/Globo
Renata Sorrah chamou a atenção como a sofrida alcoolista Heleninha na primeira versão de 'Vale tudo'-Memória Globo/reprodução
Renata Sorrah chamou a atenção como a sofrida alcoolista Heleninha na primeira versão de 'Vale tudo' Memória Globo/reprodução
Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman, artista milionária às voltas com a depressão e a bebida, no remake de 'Vale tudo'-Marcos Serra Lima/Globo
Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman, artista milionária às voltas com a depressão e a bebida, no remake de 'Vale tudo' Marcos Serra Lima/Globo
Na primeira versão da novela, Reginaldo Faria interpretou o ambicioso Marco Aurélio, cuja mulher, Leila (Cassia Kis), atirou em Odete Roitman-Globo/reprodução
Na primeira versão da novela, Reginaldo Faria interpretou o ambicioso Marco Aurélio, cuja mulher, Leila (Cassia Kis), atirou em Odete Roitman Globo/reprodução
Em 2025, Alexandre Nero vive o empresário Marco Aurélio, cuja carreira é pautada pelo desprezo à ética-Léo Rosário/Globo
Em 2025, Alexandre Nero vive o empresário Marco Aurélio, cuja carreira é pautada pelo desprezo à ética Léo Rosário/Globo
Carolina Dieckmann vive Leila, mãe de Bruno (Miguel Moro), no remake de 'Vale tudo'. Na primeira versão da novela, a personagem mata Odete Roitman- Fábio Rocha/Globo
Carolina Dieckmann vive Leila, mãe de Bruno (Miguel Moro), no remake de 'Vale tudo'. Na primeira versão da novela, a personagem mata Odete Roitman Fábio Rocha/Globo
Antônio Fagundes viveu Ivan, apaixonado por Raquel (Regina Duarte), na primeira versão da novela-Reprodução
Antônio Fagundes viveu Ivan, apaixonado por Raquel (Regina Duarte), na primeira versão da novela Reprodução
Ivan está de volta na versão 2025 de 'Vale tudo', na pele do ator Renato Góes, e se apaixona por Raquel, papel de Taís Araujo-Manoella Mello/Globo
Ivan está de volta na versão 2025 de 'Vale tudo', na pele do ator Renato Góes, e se apaixona por Raquel, papel de Taís Araujo Manoella Mello/Globo
O milionário clã Roitman, versão 2025: Afonso (Humberto Carrão), Celina (Malu Galli), Odete (Débora Bloch) e Heleninha (Paolla Oliveira) -Fábio Rocha/Globo
O milionário clã Roitman, versão 2025: Afonso (Humberto Carrão), Celina (Malu Galli), Odete (Débora Bloch) e Heleninha (Paolla Oliveira) Fábio Rocha/Globo

O programa ouviu a ganhadora de um concurso que, em 1988, recebeu mais de dois milhões e meio de cartas e distribuiu prêmios para quem acertasse o assassino na primeira versão de "Vale tudo".

A vencedora, uma mulher de Belo Horizonte que enviou três cartas com o mesmo palpite - a personagem Leila - e ganhou um prêmio de cinco milhões de cruzados, o equivalente a cerca de R$ 85 mil em valores atuais, acredita que Odete Roitman não morreu.

Aguinaldo Silva, um dos autores da versão original ao lado de Gilberto Braga e Leonor Bassères, também afirma que a personagem segue viva. "Meu feeling de roteirista está me dizendo que ela não morre", disse.

