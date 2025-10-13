Show de samba é atração desta segunda-feira (13/10) em BH



Fran Januário, sambista e educadora musical, apresenta tributo especial à cantora mineira Dona Eliza nesta segunda (13/10), no teatro do Centro Cultural Unimed BH-Minas. Aos 77 anos, Dona Eliza é considerada rainha e madrinha do samba de Belo Horizonte, título conquistado ao longo de 58 anos de dedicação à música e às tradições afro-brasileiras.



“Quando pensei em inscrever o projeto, pensei logo na Dona Eliza. Primeiro porque ela é responsável por grande parte da minha carreira e de tantas outras artistas daqui de Belo Horizonte e de outras cidades. Foi um gesto de carinho e de reconhecimento para poder prestar essa homenagem em vida”, afirma Fran Januário.



A apresentação de hoje marca a primeira vez que o álbum “Diploma da vida”, de Dona Eliza, será reinterpretado integralmente em um espetáculo. O show terá a participação de Sérgio Pererê, que traz “toda essa alegria e força da tradição do congado”, segundo afirma Fran, e da própria Dona Eliza, que sobe ao palco para cantar quatro canções.



A homenageada soltará a voz em “Saudação ao povo de Angola”, “Povo negro, raça Zumbi” e a faixa “Diploma da vida”. Ao final, apresenta também o enredo “Comunidade negra e o Rei Tambor”, composto em parceria com Gilson Melo.



Velha guarda



“Nesse enredo, ela conta a história da velha guarda do samba e a presença dos blocos caricatos e dos blocos sujos. Há menção a toda essa tradição sambista e do movimento do axé, que começa desde as escolas de samba e vai até o cortejo para Iemanjá, na Pampulha”, explica Fran.



Segundo a cantora, a intenção do show é “entregar flores em vida” à mulher que inspirou gerações. “Aproveitando que ela está bem, que pode cantar, que pode expressar a alegria dela em poder ouvir o seu álbum sob um novo olhar, um olhar vanguardista nesse caso”, comenta.



O espetáculo preserva a estrutura e os ritmos originais do disco, mas ganha arranjos inéditos que dialogam com o olhar contemporâneo da intérprete. “A gente manteve partes que ela pensou de ritmo e da proposta de cantar para Orixá. Mas também criamos novos arranjos para trazer essa roupagem da juventude, cantando o trabalho de uma senhora com mais de 55 anos de história na música”, diz Fran.



A cantora observa que “temos uma velha guarda do samba incrível em Belo Horizonte, mas que não tem a visibilidade que deveria ter. A gente resgata, a gente respeita, mas o que precisa ser feito é muito mais por essa comunidade sábia”.



Ela afirma ainda que “sem eles, a gente não estaria aqui, porque eles abriram caminhos para a gente chegar, cantar e fazer a nossa música. É um momento para a gente se emocionar e também repensar esse lugar de tradição e de legado que os artistas do samba deixam para nós”.



Além da homenagem, Fran chama a atenção para a presença feminina no samba, um tema presente em seus projetos. Ela é idealizadora do coletivo Donas de Si, grupo de mulheres sambistas de Minas Gerais que reúne cantoras, instrumentistas e produtoras culturais, incluindo Dona Eliza.

FRAN JANUÁRIO CANTA DONA ELIZA

Nesta segunda (13/10), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes