HOMENAGEM

Alcione dedica show em Brasília a Moraes e plateia reage: 'Sem anistia'

Alcione dedidou o show ao ministro do STF, que a visitou no camarim e estava na plateia, logo no início. Moraes, relator do processo da trama golpista, foi muito aplaudido

12/10/2025 08:48

Alcione homenageia Alexandre de Moraes em show em Brasília
Alcione homenageia Alexandre de Moraes em show em Brasília crédito: Montagem - Vinicius Mochizuki/Divulgação; Ed Alves/CB

A cantora Alcione subiu ao palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e dedicou o show, logo no início, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Marrom pediu palmas à plateia, que ovacionou o relator do processo da trama golpista e seguiu com gritos de "sem anistia". Moraes visitou a artista no camarim antes do início da apresentação, na noite deste sábado (11/10).

O repertório da noite deste sábado é baseado em seu novo disco, Alcione, lançado este ano. Com novidades e canções inéditas como Marra de feroz e Não mexe comigo, Marrom também canta a regravação que produziu do clássico Evidências, de Chitãozinho & Xororó.

“Naturalmente, conforme não poderia deixar de ser, o roteiro também é formatado por alguns dos meus maiores hits de carreira, como Não deixe o samba morrerEstranha loucuraVocê me vira a cabeça e Meu ébano", destacou a cantora. 

overflay