Alcione e Axl Rose: tietagem recíproca no aeroporto do Recife, em 2014

Neste sábado, 13 de julho, é comemorado o Dia Internacional do Rock. Não se trata apenas da celebração do gênero musical, mas de um estilo de vida. A data foi escolhida para relembrar o evento gigante que reuniu milhões de pessoas: o Live Aid.



No palco, estavam grandes nomes: Queen, David Bowie, The Who, U2, Led Zeppelin, Mick Jagger, Black Sabbath, Dire Straits, Eric Clapton, Elton John e Phil Collins. O festival beneficente, idealizado por Bob Geldof, tinha o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia.



Com dois palcos – em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos –, mais de 1 bilhão de pessoas assistiram aos shows em todo o mundo. Durante as apresentações, o público fazia doações por telefone, que ultrapassaram US$ 100 milhões.



“No início, em 1955/ O homem não conhecia um show de rock'n'roll./ Todo aquele ritmo/ O homem branco tinha o sentimento./ O homem negro tinha o blues./ E ninguém sabia o que iam fazer./ Mas Tchaikovsky deu a notícia ao dizer:/ Que haja som, e houve som./ Que haja luz, e houve luz./ Que haja bateria, houve bateria./ Que haja guitarra, houve guitarra./ Ah, que haja rock.”



A letra de “Let there be rock” (em tradução livre para o português), do grupo australiano AC/DC, é uma ode ao estilo surgido na década de 1950, filho do blues e de outros gêneros musicais.



Diversos mitos foram criados em torno dos roqueiros. Em comemoração ao Dia Internacional do Rock, o Estado de Minas vem publicando desde 18 de junho a série “Entre acordes”, com reportagens sobre curiosidades relacionadas ao gênero.

Axl Rose postou recado para Alcione, que foi ao Rock in Rio com camiseta estampada com o rosto dele Internet/reprodução



Fechando a série, esta oitava reportagem aborda a “lenda” que envolve o roqueiro americano Axl Rose e a sambista brasileira Alcione.

Quando Axl Rose tirou foto com Alcione, teve início uma das maiores fanfics da web. Internautas acreditam até hoje que os dois são melhores amigos, embora a cantora garanta que é só uma relação entre fã e ídolo.

O ano era 2014. A internet vibrou ao ver a foto de Axl Rose, vocalista do Guns N’Roses, abraçado com Alcione. A imagem surpreendeu as redes sociais, fazendo surgir a história de que os dois seriam amigos próximos.



Alcione publicou a foto em seu perfil no Instagram, dizendo ter tietado o ídolo. “Hoje ganhei meu dia! Encontrei meu ídolo AXL ROSE! Abracei, beijei, cheirei, fiz tudo que tinha direito! Sou muito fã do Guns N' Roses e especialmente dele!”, escreveu ela.



O roqueiro também publicou a imagem. Sem tantos adjetivos, embora não menos impressionado. “Com a incrível Alcione Nazareth”, comentou.



Marrom contou ao site UOL que os dois se cruzaram no aeroporto do Recife. Uma brasileira da equipe de Axl pediu-lhe a foto. “Não acreditei e respondi: 'Eu quero é muito'. Já peguei ele logo pela cintura, me deu um abraço, me chamou de amazing”, lembrou a sambista, citando a palavra em inglês que significa maravilhosa.



O encontro, inclusive, serviu para mudar a opinião de Alcione sobre o roqueiro. “Pensava: Meu Deus, onde essa banda vai tem confusão. Quando olhava para o rosto do Axl Rose, ele parecia um menino, uma criança travessa, sempre admirei. Depois, passei a ouvir alguma coisa. Através disso aí, falei: Adoro esse Axl Rose, e não é que ele aparece para mim em Recife?”, comentou Marrom.



Em 2017, durante o programa “Altas horas” (Globo), a cantora esclareceu que aquele foi o único contato presencial dela com o astro do rock. Ou seja, os dois não são amigos. Revelou também que mandou seus discos de presente para Axl. Não passou disso.



Camiseta fake

Em 2015, um ano após o encontro no Recife, Alcione viralizou nas redes sociais ao comparecer ao Rock in Rio usando camiseta estampada com o rosto de Axl.



“Já que ele não veio, eu o trouxe: Axl Rose! Cheguei, Rock in Rio!”, publicou nas redes, referindo-se à ausência do Guns N’Roses no line-up do festival.



O astro respondeu, atiçando ainda mais os rumores de uma amizade. “Ótimo ver a sua foto. Muito honrado e é bom ver que você está bem! Obrigado”, escreveu. Marrom postou a tréplica: “Estou muito feliz e tenho o prazer de honrá-lo! Estou feliz que você gostou! Grande beijo!”.

Fotografia falsa mostra Axl com Alcione no peito Internet/reprodução



O segundo “contato direto” da dupla atiçou os internautas. E eles tiveram “certeza” da amizade dos dois ao verem a imagem em que Axl vestia camisa com o rosto de Alcione, como se retribuísse a homenagem no Rock in Rio.



Foto falsa, fake news – era apenas montagem. Apesar de o roqueiro nunca ter posado com a tal blusa, a imagem circula pela web como se fosse verdadeira. A internet, parece, decidiu tornar “real” a improvável amizade do roqueiro com a sambista.