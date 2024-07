Após um hiato de quatro anos, Katy Perry lançou, na madrugada desta sexta-feira, seu single “Woman’s world”, em que retorna às origens de um pop “farofa”, com um clipe divertido e marcante. É o primeiro single de seu novo álbum, “143”, que será oficialmente lançado em 20 de setembro, mesmo dia em que se ela se apresenta no Brasil, no Rock in Rio.





Há meses Katy vem se empenhando no marketing de seu novo trabalho. Em junho, ela foi a um evento de moda em Paris usando um vestido com a letra completa do novo single.





“Woman’s world” tem uma letra amparada pelo discurso feminista. “O mundo é das mulheres, você tem sorte em viver nele”, canta no refrão chiclete. “Ela é vencedora, campeã / super humana, número um / ela é uma irmã, ela é uma mãe”, diz outro trecho. No entanto, o empoderamento acabou sendo ofuscado pelo produtor Lukasz Sebastian Gottwald, conhecido como Dr. Luke, acusado por Kesha de violência sexual.





Em 2014, a cantora processou o produtor musical por "abusos sexuais, físicos, verbais e emocionais". Ela o acusa de dar uma substância para cheirar antes de embarcar em um avião e, então, ele a violentou, enquanto ela estava dopada.





Em acusação, Kesha diz que ele lhe deu pílulas, e ela acordou nua na cama do produtor, sem lembrar de nada. Dr. Luke sempre negou as acusações e, em 2023, entrou em um acordo com Kesha, que não teve os termos divulgados. Katy Perry chegou a depor à Justiça no caso e disse que não foi violentada pelo produtor.





Antes das acusações de Kesha, Luke e Katy trabalharam juntos nos álbuns "One of the boys" (2008), "Teenage dream" (2010) e "Prism" (2013). Os outros dois álbuns de Perry, “Witness" (2017) e "Smile" (2020), foram lançados sem o produtor.





‘143’

Além de anunciar que lançará ‘143’ durante sua passagem pelo Brasil, Katy deu mais informações sobre seu sexto álbum. Ela diz que o trabalho contém “dance-pop ousado, exuberante e comemorativo, com a simbólica expressão numérica do amor como mensagem central."







A cantora retoma ao seu lado sexy e provocativo, “com muito coração e BPM”. As edições físicas do álbum, dois vinis, um CD e uma fita k7, já estão em pré-venda. As canções serão disponibilizadas nas plataformas digitais em 20 de setembro.