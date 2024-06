Katy Perry, 39, respondeu um fã brasileiro que compartilhou a divulgação da nova música da cantora em um ônibus em Goiânia, capital de Goiás.





Em um post no X, antigo Twitter, a cantora norte-americana respondeu com uma declaração. "Amo vocês, pessoal", escreveu a artista, que repostou a foto do cartaz colado em um transporte coletivo.





De acordo com o jornal Extra, o fã Andrey foi respondido pela cantora da nova música "Woman's World". Porém, a ideia dos cartazes veio de Madson Rocha, criador de conteúdo e estudante de Relações Públicas na Universidade Federal de Goiás.





Leia também: Cantor de pagode diz que vive relacionamento aberto com a esposa

Madson fez vários cartazes e espalhou pela cidade, assim como na universidade. "Promovendo 'Woman's World' aqui na UFG. O que eu não faço por você né Katy Perry?", escreveu o jovem no X.





Leia também: Homem xinga Globo ao vivo e repórter reage

O estudante colocou um QR code para acesso a um "pré-save" da música em um plataforma de streaming. O novo trabalho de Katy será lançado no dia 11 de julho.





Leia também: Luana Piovani critica Bolsonaro, Lula e diz não ter medo de Neymar

A cantora vem ao Brasil neste ano para um show no Rock in Rio. Katy é o principal nome do palco mundo no dia 20 de setembro.