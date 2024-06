A Disney confirmou que as filmagens do longa Sexta-feira Muito Louca 2 começaram nesta segunda-feira (24/6) e, além das estrelas Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, eles confirmaram a volta de outros atores do elenco principal. A previsão de estreia da sequência é em 2025.

A história original gira em torno de uma mãe, Tess, e uma filha, Anna, que trocam de corpos misteriosamente e precisam aprender a viver na "pele" uma da outra. Ainda não foi confirmada a história da sequência.

Do elenco original, foram confirmados que retornam: Mark Harmon (Ryan), Chad Michael Murray (Jake), Christina Vidal Mitchell (Maddie), Haley Hudson (Peg), Stephen Tobolowsky (Sr. Bates) e Rosalind Chao (Pei-Pei), Lucille Soong (Mãe de Pei-Pei).

Além disso foram confirmados no elenco os atores: Maitreyi Ramakrishnan, Julia Butters, Manny Jacinto e Sophia Hammons.