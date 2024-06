Britney Spears, 42, fez um desabafo na madrugada desta terça-feira (25). Ao falar de paparazzi e críticas ao seu corpo, a cantora declarou que se sente uma das pessoas que mais sofrem bullying no mundo.





A cantora gravou um vídeo usando um vestido em que costuma ser flagrada por paparazzis. Na gravação compartilhada em um story no Instagram, Britney desabafou como seu corpo é diferente do registrado pelos fotógrafos.

"Na noite anterior, os paparazzis tiraram aquela foto minha indo para o carro. O mesmo vestido e a mesma garota. Olha, entendi, sei que meu corpo não é perfeito, mas também sei que não tenho celulite nas pernas do jeito que os paparazzi fazem parecer", iniciou ela.





"Também sei que, a maneira como os paparazzis me fotografam em público quando saio, pareço ser uma pessoa diferente. Honestamente, [é] abusivo, porque me sinto uma das pessoas mais vítimas de bullying no mundo."





Ela afirmou que as críticas não são saudáveis para o coração ou para a sua saúde. "Se acreditasse nessas fotos e perdesse mais peso, ficaria doente e iria parar no hospital. É uma conversa complicada, porque em um mundo governado pela vaidade ninguém acreditaria em mim. Nenhuma pessoa vai acreditar em mim porque todos preferem a negatividade", finalizou.