A morte da atriz americana Shelley Duvall foi divulgada nesta quinta-feira (11/7), aos 75 anos. Em razão disso, muitos passaram a lembrar do clássico papel da artista: a esposa atormentada no filme O Iluminado, de Stanley Kubrick.

Esse filme de 1980, estrelado por Jack Nicholson, é baseado no livro homônimo de Stephen King e, com o tempo, tornou-se uma obra cult.

Sobram especulações sobre as mensagens que Kubrick supostamente escondeu nos frames do filme, assunto que foi discutido há alguns anos no documentário Room 237 (O Labirinto de Kubrick, na versão em português).

Tanto o livro quanto o filme O Iluminado contam a história de Jack Torrance, um escritor esforçado e alcoólatra em recuperação, a esposa dele e o filho do casal, Danny.

A família se muda para o Overlook Hotel, um retiro deslumbrante e isolado nas montanhas, onde Jack acredita que poderá escrever um livro com tranquilidade. Ele é contratado como zelador do local, que está fechado no inverno.

A tensão aumenta à medida que Danny, dotado de habilidades psíquicas, e o pai abusivo encontram os espíritos malignos que espreitam nos corredores do hotel e em seu misterioso quarto 237.

Muitos acreditam que O Iluminado é muito mais que um filme aterrorizante. Eles estão convencidos de que os diálogos dos personagens, as roupas e até o desenho dos tapetes do hotel guardam mensagens ocultas.

Assim, tem sido dito que estas pistas enigmáticas revelam mensagens sobre o genocídio da população nativa americana ou o Holocausto Judeu, e contêm uma admissão de que a chegada do homem à Lua em 1969 foi uma invenção.

Os cineastas e amigos Rodney Ascher e Tim Kirk exploraram essas e outras teorias no documentário de 2012, Room 237.

Warner Bros Nicholson interpretou Jack Torrance, um escritor em dificuldades e alcoólatra em recuperação

Cemitério indígena

Entre os entrevistados no documentário, está o professor de história Geoffrey Cocks. Ele afirma que O Iluminado alude ao extermínio do povo judeu na Alemanha nazista.

Cocks, autor do livro "The Wolf at the Door: Stanley Kubrick, History, and the Holocaust" ("O Lobo na Porta: Stanley Kubrick, História e o Holocausto", em tradução literal), destaca o uso repetido do número 42 no filme: Danny veste uma camisa de beisebol com esse número nas mangas, enquanto em outra cena o filme "Verão de 42" está passando na televisão.

Em 1942, os nazistas se reuniram na conferência de Wannsee para planejar o genocídio dos judeus europeus.

Outras pistas para a teoria do Holocausto incluem a decisão de Kubrick de mudar a cor do carro da família Torrance, um Volkswagen Beetle, do vermelho descrito no romance de King para o amarelo, a cor do cartão de identificação em forma de estrela de David que os judeus eram forçados a usar.

Outro entrevistado, o veterano jornalista de televisão e ex-correspondente de guerra Bill Blakemore, sugere que O Iluminado é sobre o abuso dos nativos americanos.

A evidência apontada por Blakemore inclui a explicação no início do filme de que o Overlook Hotel foi construído em 1907 em um cemitério indígena. Em 1907, o Território Indígena, área para onde o governo dos EUA realocou populações indígenas, mudou seu nome para Oklahoma.

Mais tarde no filme, Jack, frustrado, quica uma bola de borracha contra um tapete indígena pendurado na parede da recepção do hotel, enquanto latas de fermento da marca Calumet, nome de um cachimbo da paz indígena, são empilhadas na despensa.

Getty Images "O Iluminado" foi adaptado para o cinema em 1980

Falso pouso na lua

Uma das teorias mais surpreendentes é que O Iluminado é a confissão de Kubrick de que ajudou o governo dos EUA a falsificar o pouso da Apollo 11 na Lua, algo que tem sido especulado ao longo dos anos.

Em uma cena, Danny está brincando com carrinhos de brinquedo no estranho tapete do hotel. Ele fica dentro de uma forma hexagonal, a mesma que Weidner afirma ser a plataforma de lançamento da Apollo 11.

Quando Danny se levanta, um foguete com a inscrição Apollo 11 pode ser visto nas roupas do menino, e ele começa a caminhar lentamente em direção ao quarto 237.

Na década de 1960, as escolas nos EUA ensinavam que a distância da Terra à Lua era de 237.000 milhas (381.414 km).

Warner Bros "O iluminado" se tornou um filme cult ao longo dos anos

De 217 a 237

Kubrick foi dado ao enigmático em suas obras. O crítico de cinema francês Michel Ciment perguntou ao diretor por que ele mudou o número da sala – que no livro é 217 – para 237.



Kubrick argumentou que o hotel Timberline Lodge em Oregón, nos Estados Unidos, em que o filme foi rodado, tinha uma habitação 217, mas que a equipe estava com medo de que ninguém quisesse ficar lá depois do lançamento do filme, então decidiram mudar para 237, um número que não existia hotel.

O editor da revista comercial Total Film, Mathew Leyland, não se surpreende que as pessoas continuem cativadas por O Iluminado tanto tempo depois do lançamento. "É um filme de terror que ainda é assustador", disse ele à BBC quando o documentário "Room 237" foi lançado.

Leyland afirmou que, embora "os filmes de terror às vezes possam envelhecer terrivelmente mal", além de alguns detalhes de produção, "o filme de Kubrick se mantém incrivelmente bem depois de mais de 30 longos anos".

Leyland afirmou que Kubrick gostava de simbolismo e do enigmático. Assegurou que o imaginário e a temática "2001", o seu filme mais famoso, geraram inúmeras especulações e interpretações ao longo dos anos.

"Dado o quão meticuloso e sério Kubrick era como diretor, é mais provável que ele pretendesse que O Iluminado fosse simplesmente a história de um homem que enlouquece em um hotel, embora eu ache que muitas das teorias apresentadas no documentário sejam mais divertidas do que confiável."

*Este texto foi publicado em 2019 e atualizado com a notícia da morte de Shelley Duvall.