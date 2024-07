Anitta, de corpo inteiro, mostra curativo no dedão do pé esquerdo

Parece que uma maré de azar pegou Anitta em cheio. Após ser queimada por uma água-viva em Ibiza, na Espanha, a cantora carioca perdeu uma unha inteirinha do pé. Na tarde dessa quarta-feira (10), a artista explicou como o acidente ocorreu. Segundo ela, um amigo foi cumprimenta-la em uma boate de Ibiza quando, sem querer, chutou seu pé direito.



“Eu acho que alguém me mandou uma urucubaca, mas eu vou limpar! Depois de ser queimada na cara por uma água-viva, tô até agora com a marca. Ontem, meu amigo foi me dar ‘oi’ na balada, não viu meu pé direito, chutou meu pé e arrancou minha unha inteirinha. Foi sangue para tudo quanto é lado, minha sandália suja de sangue, fui para emergência”, contou.

Com seu jeito extravagante de ser, Anitta ainda brincou com a situação. Vai dar tudo certo, nada me abala hoje em dia! Para me abalar hoje em dia, realmente, está dando muito trabalho. Vamos viver a vida!”

Não satisfeita, Anitta voltou para a balada com o dedo enfaixado para curtir o fim da noite. “Também pelo fato de que eu comprei uns quatro shots de tequila para aguentar a dor da mulher fazendo o curativo no meu pé? Talvez! Hoje em dia, eu sei a benção que eu tenho na minha vida e não reclamo por qualquer coisa.”

O curativo no dedão de Anitta, que ficou sem a unha depois de um pisão Reprodução/Redes sociais