A bailarina Makayla Sabino, que integrou o balé das cantoras Iza e Anitta, publicou diversos vídeos nas redes sociais criticando o ator Reynaldo Gianecchini, por conta de um vídeo em que ele aparece dançando “Vogue” como parte dos ensaios para o musical “Priscila, rainha do deserto”. Para ela, a coreografia apresentada mostra uma falta de compreensão da cultura ballroom, movimento de pessoas trans e negras que deu origem à dança vogue.





Makayla também criticou a profissional que coreografou o ator e os outros dançarinos que elogiaram a performance do galã. "Fico chocada em ver a galera do mundo da dança incentivando algo que está errado. Não está errado ele querer aprender e estudar, mas está errado a forma como aconteceu. A pessoa que deu aula para ele ou montou aquela sequência não sabe absolutamente nada da cultura ballroom", disse.





Para ela, até a música “Vogue”, da Madonna, foi uma apropriação de pessoas brancas sobre o movimento por muito tempo marginalizado. “É muito ruim ver isso sendo compartilhado como forma positiva. As pessoas estão se apropriando do que é nosso e não estão pagando. O vogue é sobre o nosso dinheiro, a nossa vida, a nossa história. Aí chega uma pessoa branca para fazer uma coisa dessa”, argumentou.





Makayla garantiu que não o problema não é o Reynaldo Gianecchini, mas com a instrutora. "Porque ele, talvez, está ali num momento de trabalho dele. Aí vocês falam porque bailarino não é valorizado. Parem de apoiar o que é errado. Parem de se apropriar do que não é de vocês”, pediu.





Nessa quinta-feira (6/6), o ator publicou um vídeo usando uma bota branca enquanto faz a coreografia, que é parte da sua personagem no musical, uma drag queen. “É Vogue que vcs querem? Tbt das minhas primeiras aulas e coreografia com a mestra Mari Barros, que é a coreógrafa de ‘Priscilla, A Rainha do Deserto’. Fazer uma drag tem sido um desafio gigante e que bom poder contar com tantos profissionais incríveis! Venham ver, está muito lindo tudo”, escreveu, na legenda da publicação.

O que é Ballroom?

O Ballroom surgiu nos subúrbios de Nova York, nos Estados Unidos. Trata-se de um movimento político e de entretenimento que celebra a diversidade de sexualidade, gênero e raça. Desde 1849, eram realizados bailes em que homens se vestiam com um visual feminino, chamado de “Annual Masquerade and Civic Ball”, organizado pela Grand United of Odd Fellows.





Em 1960, surgiram os concursos de beleza para drag queens, fazendo com que a arte fosse dominada por pessoas brancas. Por isso, a drag Crystal Labeija decidiu organizar um baile voltado para pessoas negras e latinas, dando início à cultura ballroom tal qual conhecemos atualmente. Eram locais de troca de afetos, acolhimento, conscientização, politização e conscientização ao HIV.





As festas se destacaram pela dança vogue (ou voguing) e pelos concursos de dança e moda que aconteciam de forma orgânica nesses bailes. O ballroom se tornou um espaço de acolhimento e empoderamento para quem estava à margem da sociedade, especialmente pessoas negras, trans e latinas.





Foram nesses espaços que surgiu o voguing, dança que Gianecchini postou. Encabeçado pelos dançarinos Willi Ninja, Javier Ninja e Archie, que formavam grupos de pessoas LGBT que lutavam pelos seus direitos básicos. Os membros assumiam o mesmo sobrenome, formando as “Houses”, ou Casas. Geralmente, os membros criavam uma família de pessoas que eram socialmente marginalizadas, pelo gênero, pela orientação sexual ou pela etnia.





A dança foi inspirada no universo da moda, especialmente nas poses que as modelos faziam em revistas, como na Vogue, que inspirou o nome da coreografia.