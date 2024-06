Tatá Werneck revelou nesta sexta (7/6), que será a voz da personagem 'Ansiedade' na dublagem brasileira do filme “Divertida Mente 2”, que tem previsão de estreia em 20 de junho.





A humorista contou a novidade no programa “Mais você”, apresentado por Ana Maria Braga, na TV Globo. Ela disse: “Sempre fui fã do filme. Quando soube que teria uma nova personagem, a Ansiedade, torci muito para ser chamada para o teste e deu certo. Tenho certeza que o filme vai fazer todas as gerações se divertirem e se emocionarem, e vai acolher nossas divertidas mentes ", afirmou a atriz.





Tatá revelou que o apoio do público foi essencial para que seu desejo se tornasse realidade e se mostrou cheia de expectativas para o desafio, que julga como novo na carreira.





"Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tão ansiosa, que a Disney disse que nunca recebeu tantas menções para alguém fazer uma personagem. Fiquei muito feliz e muito preocupada também. Mas foi maravilhoso! Não é uma arte que eu domine, mas eu fui lá dublar para aprender com toda essa equipe e foi muito mágico, porque é um filme que eu sou muito fã", disse Werneck.





Ela ainda ressaltou: "Achei muito legal, como pessoa ansiosa, que ela não é uma vilã. Ela é como uma amiga, que quer tanto proteger a Riley, que ela quer precaver essa menina de tudo que possa dar errado. Então, ela fica tentando protegê-la, mas do jeito dela ela acaba fazendo com que ela fique muito ansiosa", disse Tatá.





“Divertida Mente 2” é a continuação da franquia homônima, lançada pela Disney/Pixar em 2015. Na trama, o público é convidado para uma viagem dentro da cabeça de Riley, uma criança de 11 anos. Ali, encontram Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que comandam as reações da garotinha, em meio às novas situações da vida.





Na estreia, uma novidade: novas emoções. Ansiedade, Vergonha, Tédio e Inveja chegam para bagunçar o painel de controle das antigas personagens e dar início à nova fase de Riley: a adolescência.





Tatá Werneck se junta a Eli Ferreira (Tédio), Gaby Milani (Inveja) e Fernando Mendonça (Vergonha) na versão brasileira do longa. Mia Melo (Alegria), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho), Leo Jaime (Raiva) e Katiuscia Conoro (Tristeza) continuam no elenco.





Confira o anúncio oficial: