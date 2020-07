Quer conhecer a obra de Stanley Kubrick? Veja cinco opções

(foto: Warner Bros/divulgação) foto), que ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Veja cinco filmes de Kubrick que estão em cartaz no streaming do Telecine: Realismo, humor sombrio e musicalidade são as principais características que levaram os filmes do cineasta Stanley Kubrick ao status de obra-prima e seu nome,à lista dos mais influentes do cinema. O cineasta dirigiuo suspense policial A morte passou por perto quando tinha apenas 26 anos. Com Kirk Douglas, fez dobradinha em Glória feita de sangue e em Spartacus, sucesso de público que venceu quatro categorias do Oscar e o Globo de Ouro de melhor filme. Assina ainda um dos melhores longas já feitos, 2001: Uma odisseia no espaço (), que ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Veja cinco filmes de Kubrick que estão em cartaz no streaming do Telecine:





. GLÓRIA FEITA DE SANGUE

Durante a Primeira Guerra Mundial, o general francês Broulard ordena suas tropas a entrarem em uma batalha impossível. Com o fracasso da missão, exige levar três soldados à corte marcial como exemplo de punição. Não concordando com o general, o coronel Drax entra em ação para protegê-los.





. 2001: UMA ODISSEIA NO ESPAÇO

Um monolito com cerca de 3 milhões de anos é encontrado próximo à base lunar. Anos após, uma missão parte em direção a Júpiter com o objetivo de estudar a estrutura. Na nave Discovery está HAL, a inteligência artificial que deveria dar suporte à tripulação, mas acaba saindo do controle. Vencedor do Oscar de melhores feitos visuais.





. A MORTE PASSOU POR PERTO

O boxeador fracassado Davey Gordon, ao se interessar por uma dançarina da noite, passa a ser perseguido pelo obsessivo patrão da mulher. Quando seu empresário é morto por engano em um atentado, Davey decide fugir para salvar a sua vida e a da mulher que ama.





. O GRANDE GOLPE

Johnny é um ladrão que acaba de ser solto de Alcatraz após ter passado cinco anos preso. Ele vai se casar e pretende levar uma vida mais calma. Porém, antes, planeja seu último golpe: um assalto a uma pista de corrida.





. SPARTACUS

Spartacus é um escravo no Império Romano. Após ser condenado à morte e treinado para se tornar um gladiador, ele inicia e lidera uma revolta de prisioneiros, causando um impacto que leva o Senado romano a reagir com todo o seu poderio militar.





CARANDIRU

CAIO BLAT

(foto: MARLENE BERGAMO/DIVULGAÇÃO)



No episódio desta quinta (9), à 0h, de O país do cinema, no Canal Brasil, Andréia Horta recebe Caio Blat e Luiz Carlos Vasconcelos para falar sobre Carandiru (2003/foto), de Héctor Babenco, que será exibido antes do programa, às 21h35. O longa, baseado no livro de Drauzio Varella e indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes, projetou nomes do teatro como Milhem Cortaz, Lázaro Ramos, Wagner Moura e Ailton Graça.





MADONNA

STRIKE A POSE





Mais cedo, às 15h30, o Canal Brasil exibe o filme Strike a pose. Dirigido por Ester Gould e Reijer Zwaan, o longa mostra como Madonna chocou o mundo no começo dos anos 1990 com uma turnê que quebrou todos os padrões da época. A produção convida o público a descobrir os bastidores desse marco na história da música pelo olhar de sete dançarinos da diva pop.





QUILIMÉRIOS

EXIBIÇÃO E DEBATE

(foto: horizonte filmes/DIVULGAÇÃO)



O documentário Quilimérios (foto) será exibido nesta quinta-feira (9), às 19h, seguido de debate com o diretor do filme, Emerson Penha, e com o produtor Zu Moreira, mediado por Magno Córdova. O filme fala sobre a comunidade do Baixo Jequitinhonha que vive em isolamento social há dois séculos. Um lugar distante e suas belezas desconhecidas, na divisa entre Minas Gerais e Bahia, as pedras gigantes marcam, há milhões de anos, o caminho do rio. A muralha natural isola tudo, até mesmo a passagem do tempo. Nesse cenário impressionante, os Quilimérios ainda vivem como no século 19. Até hoje, no meio das altas e intocadas pedras, o mistério de sua existência permanece. Link para assitir o filme e debate: https://youtu.be/qN95uv-nZiQ.





AMOR NA CADEIA

SÉRIE





Os protagonistas de Amor fora das grades, série inédita que o TLC exibe a partir desta quinta-feira (9), se apaixonaram e viveram suas histórias de amor sem qualquer contato íntimo – afinal, uma das partes está na cadeia cumprindo pena em regime fechado. Agora, essas mulheres e homens que passaram os últimos anos atrás das grades estão prestes a ganhar a liberdade e vão encontrar seus amados já com a promessa de casamento. Os episódios que documentam a história e o encontro dos seis casais vão ao ar semanalmente, sempre às 21h20.