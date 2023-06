Acordo selado entre Dr. Luke e Kesha após longo litígio de nove anos

677

Os pormenores do acordo entre Dr. Luke e Kesha não foram revelados (foto: Jean-Baptiste Lacroix/AFP e Mario Anzuoni/REUTERS)

Após uma prolongada batalha legal de nove anos, a cantora Kesha e o produtor Dr. Luke chegaram a um acordo, conforme foi anunciado em seus respectivos Instagrams na última quinta-feira (22). Os pormenores do acordo não foram revelados.





O embate legal teve início em 2014, quando Kesha fez sérias acusações contra seu ex-produtor, incluindo abuso sexual, físico, verbal e emocional. Dr. Luke, por sua vez, negou veementemente todas as acusações, alegando que Kesha difamou seu nome com as alegações.









Leia: Cantora Kesha denuncia produtor por agressão e abuso sexual 'Apenas Deus sabe o que ocorreu naquela fatídica noite. Tal como sempre ressaltei, não posso relatar tudo que sucedeu. Estou aliviada por encerrar esse capítulo da minha vida e iniciar um novo. Meu desejo é que haja paz para todos os envolvidos', expressou Kesha.





Na mesma nota, o produtor declarou: 'Embora aprecie que Kesha reafirme que não pode relatar o que ocorreu naquela noite em 2005, tenho total confiança que nada ocorreu. Jamais droguei, nem agredi, e jamais faria isso com alguém. Pelo bem estar da minha família, defendi vigorosamente meu nome por quase uma década. É o momento de encerrar esse assunto complexo e seguir adiante com minha vida. Desejo a Kesha toda a felicidade'.





O acordo surge aproximadamente um mês antes do julgamento do caso, que estava agendado para 19 de julho.