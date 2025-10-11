Musical sobre Tom Jobim assinado por Nelson Motta terá turnê nacional

Depois de uma temporada de março a junho em São Paulo, “Tom Jobim Musical”, espetáculo escrito por Nelson Motta e Pedro Brício, planeja uma turnê por sete capitais: Fortaleza, Recife, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Dirigido por João Fonseca, o musical deve ter pelo menos 20 apresentações nesse giro nacional, fora do eixo Rio-São Paulo.

Indicado a seis categorias do Prêmio Bibi Ferreira, o mais importante do teatro brasileiro, o espetáculo narra a vida e obra de Tom, da Ipanema dos anos 1950 ao sucesso internacional da Bossa Nova.

O texto de Motta e Brício inclui algumas das parcerias mais conhecidas do “maestro soberano”, como Vinicius de Moraes, João Gilberto, Elis Regina e Frank Sinatra, ao som de clássicos como “Garota de Ipanema”, “Desafinado”, “Corcovado” e “Águas de março”.