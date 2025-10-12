Moraes Moreira será homenageado com musical em 2026

A trajetória de Moraes Moreira (1947-2020), um dos fundadores dos Novos Baianos, será lembrada em um musical que deve estrear em 2026.

Dirigido por Ana Paula Bouzas e com dramaturgia de Fábio Espírito Santo, “Moraes Moreira — O musical” vai partir da música “De cantor para cantador” para contar a história de Moraes e mergulhar no universo do cantor e compositor, misturando realidade e fantasia, como na literatura de cordel.

Os planos dos idealizadores do musical, em fase de captação de recursos, são levá-lo aos palcos no segundo semestre de 2026, com 36 apresentações em Salvador e São Paulo.