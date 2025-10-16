Renato Góes aproveita fim das gravações de “Vale Tudo” em família

Ele comentou ao jornal Extra: “a pressão é grande, mas é maravilhoso. interpretar um ícone da teledramaturgia e destacou que Ivan Meireles, um administrador de empresas, é o reflexo do povo brasileiro que não quer passar por cima de ninguém, mas quer suar para que, com o tempo, as coisas mudem para melhor”. Foto: Reprodução do instagram @renatogoess